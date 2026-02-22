Масована атака Росії на Київ і область — постраждали 3 людини

Протягом ночі 21-22 лютого армія Росії здійснювала масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Під один із найсильніших ударів потрапила столиця та Київська область. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 потерпілих.
Головні тези:
- Внаслідок атак Росії постраждали дві жінки та дитина.
- На Київщині з-під завалів врятовано 8 осіб, зокрема й неповнолітнього.
Наслідки нової атаки РФ на Київ і область
Близько 04:39 стало відомо, що в напрямку столиці летять російські ударні дрони.
Згодом стало відомо, що армія РФ розпочала й ракетну атаку на Київ.
О 06:33 місцева влада повідомила, що під удар ворога потрапила житлова багатоповерхівка у Святошинському районі.
Згодом він уточнив, що дані про пожежу на даху багатоповерхівки не підтвердилися.
Мер столиці Віталій Кличко вже о 7:35 повідомив про двох потерпілих цивільних з передмістя Києва:
Що стосується атаки Росії на Київську область, то там наслідки зафіксовані одразу в 5 районах. Також постраждала жінка.
