Масована атака Росії на Київ і область — постраждали 3 людини

Протягом ночі 21-22 лютого армія Росії здійснювала масовану комбіновану атаку на різні регіони України. Під один із найсильніших ударів потрапила столиця та Київська область. Згідно з останніми даними, відомо про щонайменше 3 потерпілих.

Наслідки нової атаки РФ на Київ і область

Близько 04:39 стало відомо, що в напрямку столиці летять російські ударні дрони.

Згодом стало відомо, що армія РФ розпочала й ракетну атаку на Київ.

О 06:33 місцева влада повідомила, що під удар ворога потрапила житлова багатоповерхівка у Святошинському районі.

Пожежа на даху будинку. Уточнюємо інформацію про постраждалих, — заявив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Згодом він уточнив, що дані про пожежу на даху багатоповерхівки не підтвердилися.

Мер столиці Віталій Кличко вже о 7:35 повідомив про двох потерпілих цивільних з передмістя Києва:

З передмістя столиці до лікарень Києва госпіталізували двох постраждалих — жінку та дитину. Попередньо, сталося падіння уламків в приватному секторі.

Що стосується атаки Росії на Київську область, то там наслідки зафіксовані одразу в 5 районах. Також постраждала жінка.