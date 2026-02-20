Темпи російського просування суттєво сповільнилися — розвідка Естонії

Армія Росія стикнулася з великою кількістю серйозних проблем на полі бою після масового відключення терміналів Starlink для сил ворога. Ще одним фактором, який ускладних наступ росіян, стали нещодавні обмеження у роботі Telegram. Про це звітує розвідка Естонії, яка проаналізувала актуальну ситуацію на фронті.

Російські війська уже відчувають наслідки блокування Starlink

Актуальними даними про ситуацію на фронті поділився командувач розвідувального центру Сил оборони, полковник Естонії Антс Ківісельг.

За його словами, блокування терміналів Starlink для армії РФ стали фактичною причиною скорочення кількості ударів російських БпЛА по українських тилових підрозділах.

Ба більше, розвідка Естонії фіксує сповільнення обміну адними між російськими військовими на горизонтальному рівні.

Тож система російського командування, контроль ураження та координація між підрозділами порушилася — і це посприяло українським контратакам, — наголосив Ківісельг. Поширити

На цьому тлі він додав, що заявляти про тотальний "колапс" системи управління армії РФ буде помилкою.

Однак ігнорувати значний вплив цього рішення України на розвиток бойових дій також не можна.

Естонський полковник офіційно підтвердив, що нещодавно ЗСУ розпочали контрнаступальні дії у Запорізькій області в районі Гуляйполя.