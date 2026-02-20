Темпы российского продвижения существенно замедлились — разведка Эстонии.

Армия Россия столкнулась с большим количеством серьезных проблем на поле боя после массового отключения терминалов Starlink для сил врага. Еще одним фактором, осложнившим наступление россиян, стали недавние ограничения в работе Telegram. Об этом отчитывается разведка Эстонии, которая проанализировала актуальную ситуацию на фронте.

Российские войска уже ощущают последствия блокирования Starlink

Актуальными данными о ситуации на фронте поделился командующий разведывательным центром Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.

По его словам, блокировки терминалов Starlink для армии РФ стали фактической причиной сокращения количества ударов российских БПЛА по украинским тыловым подразделениям.

Более того, разведка Эстонии фиксирует замедление обмена одними между российскими военными на горизонтальном уровне.

Так что система российского командования, контроль поражения и координация между подразделениями нарушилась — и это поспособствовало украинским контратакам, — подчеркнул Кивисельг. Поделиться

На этом фоне он добавил, что заявлять о тотальном "коллапсе" системы управления армии РФ будет ошибкой.

Однако игнорировать значительное влияние этого решения Украины на развитие боевых действий тоже нельзя.

Эстонский полковник официально подтвердил, что недавно ВСУ начали контрнаступательные действия в Запорожской области в районе Гуляйполя.