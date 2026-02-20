Темпы российского продвижения существенно замедлились — разведка Эстонии.

Армия Россия столкнулась с большим количеством серьезных проблем на поле боя после массового отключения терминалов Starlink для сил врага. Еще одним фактором, осложнившим наступление россиян, стали недавние ограничения в работе Telegram. Об этом отчитывается разведка Эстонии, которая проанализировала актуальную ситуацию на фронте.
Главные тезисы
- Эстонские разведчики фиксируют определенные продвижения ВСУ в районе Доброполья и Александровки.
- Наибольший прорыв украинские воины совершили в Запорожской области.
Российские войска уже ощущают последствия блокирования Starlink
Актуальными данными о ситуации на фронте поделился командующий разведывательным центром Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.
По его словам, блокировки терминалов Starlink для армии РФ стали фактической причиной сокращения количества ударов российских БПЛА по украинским тыловым подразделениям.
Более того, разведка Эстонии фиксирует замедление обмена одними между российскими военными на горизонтальном уровне.
На этом фоне он добавил, что заявлять о тотальном "коллапсе" системы управления армии РФ будет ошибкой.
Однако игнорировать значительное влияние этого решения Украины на развитие боевых действий тоже нельзя.
Эстонский полковник официально подтвердил, что недавно ВСУ начали контрнаступательные действия в Запорожской области в районе Гуляйполя.