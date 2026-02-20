Темпы российского продвижения существенно замедлились — разведка Эстонии.
Источник:  ERR

Армия Россия столкнулась с большим количеством серьезных проблем на поле боя после массового отключения терминалов Starlink для сил врага. Еще одним фактором, осложнившим наступление россиян, стали недавние ограничения в работе Telegram. Об этом отчитывается разведка Эстонии, которая проанализировала актуальную ситуацию на фронте.

  • Эстонские разведчики фиксируют определенные продвижения ВСУ в районе Доброполья и Александровки.
  • Наибольший прорыв украинские воины совершили в Запорожской области.

Актуальными данными о ситуации на фронте поделился командующий разведывательным центром Сил обороны, полковник Эстонии Антс Кивисельг.

По его словам, блокировки терминалов Starlink для армии РФ стали фактической причиной сокращения количества ударов российских БПЛА по украинским тыловым подразделениям.

Более того, разведка Эстонии фиксирует замедление обмена одними между российскими военными на горизонтальном уровне.

Так что система российского командования, контроль поражения и координация между подразделениями нарушилась — и это поспособствовало украинским контратакам, — подчеркнул Кивисельг.

На этом фоне он добавил, что заявлять о тотальном "коллапсе" системы управления армии РФ будет ошибкой.

Однако игнорировать значительное влияние этого решения Украины на развитие боевых действий тоже нельзя.

Эстонский полковник официально подтвердил, что недавно ВСУ начали контрнаступательные действия в Запорожской области в районе Гуляйполя.

Темпы российского продвижения существенно замедлились, местами остановились, а украинцам удалось отбить некоторые оккупированные территории, — заявил Антс Кивисельг.

