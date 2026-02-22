Теракт у Львові. Зеленський підтвердив затримання підозрюваної
Теракт у Львові. Зеленський підтвердив затримання підозрюваної

Володимир Зеленський
Перше фото підозрюваної у теракті проти поліцейських у Львові
Вранці 22 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вдалося оперативно затримату особи, яка підозрюється у скоєнні терористичного акту у Львові. 

Головні тези:

  • МВС опублікувало перше фото ймовірної виконавиці теракту у Львові. 
  • Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. 

Теракт у Львові — перша реакція Зеленського і всі деталі

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Двадцять п’ять людей поранено, одна людина загинула. Мої співчуття рідним...

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, слідству надано всі необхідні ресурси.

Український лідер також додав, що наразі тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.

Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає! — наголосив Володимир Зеленський.

На цьому тлі Міністерство внутрішних справ України опублікувало фото ймовірної виконавиці теракту у Львові.

Згідно з останніми даними, вона є громадянкою України.

Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Що важливо розуміти, жертвою теракту у Львові стала старша лейтинантка поліції Вікторія Шпилька. Дівчині було лише 23 роки.

