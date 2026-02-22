Теракт у Львові. Зеленський підтвердив затримання підозрюваної

Вранці 22 лютого президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вдалося оперативно затримату особи, яка підозрюється у скоєнні терористичного акту у Львові.
Головні тези:
- МВС опублікувало перше фото ймовірної виконавиці теракту у Львові.
- Тривають подальші оперативні заходи та слідчі дії.
Теракт у Львові — перша реакція Зеленського і всі деталі
За словами глави держави, слідству надано всі необхідні ресурси.
Український лідер також додав, що наразі тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.
На цьому тлі Міністерство внутрішних справ України опублікувало фото ймовірної виконавиці теракту у Львові.
Згідно з останніми даними, вона є громадянкою України.
Що важливо розуміти, жертвою теракту у Львові стала старша лейтинантка поліції Вікторія Шпилька. Дівчині було лише 23 роки.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-