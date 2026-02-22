Теракт у Львові: загинула жінка-поліцейська, постраждали 24 людини — відео

У ніч на 22 лютого у центрі Львова прогриміли гучні вибухи: загинула поліцейська та, за оновленими даними, були поранені 24 людини. Мер міста Андрій Садовий офіційно підтвердив, що це був теракт.
Головні тези:
- На місці події працюють правоохоронці та всі відповідні служби.
- Чимало потерпілих наразі у важкому стані.
Теракт у Львові — останні подробиці
На тлі останніх подій міський голова закликав людей зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації.
Згодом Садовий офіційно підтвердив, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.
З заявою з цього приводу одразу виступила Національна поліція України. Там повідомили, що втратили свою колегу — старшу лейтинантку поліції Вікторію Шпильку. Дівчині було лише 23 роки.
Осінню 2025 року Вікторія вийшла заміж — її чоловік також патрульний. Пара разом служила.
Згідно з останніми даними, кількість постраждалих у теракті зросла до 24 осіб.
