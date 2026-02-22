Теракт у Львові: загинула жінка-поліцейська, постраждали 24 людини — відео
Теракт у Львові: загинула жінка-поліцейська, постраждали 24 людини — відео

Андрій Садовий
Теракт у Львові - останні подробиці
У ніч на 22 лютого у центрі Львова прогриміли гучні вибухи: загинула поліцейська та, за оновленими даними, були поранені 24 людини. Мер міста Андрій Садовий офіційно підтвердив, що це був теракт.

Головні тези:

  • На місці події працюють правоохоронці та всі відповідні служби.
  • Чимало потерпілих наразі у важкому стані.

Теракт у Львові — останні подробиці

Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби.

Андрій Садовий

Андрій Садовий

Мер Львова

На тлі останніх подій міський голова закликав людей зберігати спокій і довіряти лише офіційній інформації.

Згодом Садовий офіційно підтвердив, що внаслідок теракту загинула жінка-поліцейська.

З заявою з цього приводу одразу виступила Національна поліція України. Там повідомили, що втратили свою колегу — старшу лейтинантку поліції Вікторію Шпильку. Дівчині було лише 23 роки.

Колеги згадують її як чуйну, світлу й щиру. Вона вміла підтримати, вислухати, знайти тепле слово навіть у найважчий день. Ніколи не скаржилася, натомість усміхалася і йшла на зміну, бо знала, що її чекають люди. Вірна Присязі. Справедлива. З глибоким відчуттям обов’язку.

Осінню 2025 року Вікторія вийшла заміж — її чоловік також патрульний. Пара разом служила.

Світла пам’ять Вікторії. Співчуття рідним, друзям і всім, хто знав її. Назавжди в строю, — йдеться в заяві Нацполіції.

Згідно з останніми даними, кількість постраждалих у теракті зросла до 24 осіб.

Путін може розпочати вторгнення в Європу вже в 2026 році
Путін
Окупанти встановлюють на ударні дрони "Молнія" МЕШ-модеми — чим це загрожує
Молнія
