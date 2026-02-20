Окупанти встановлюють на ударні дрони "Молнія" МЕШ-модеми — чим це загрожує

Росіяни почали встановлювати на свої ударні дрони "Молнія" МЕШ-модем. Він такий самий, як на дронах "Шахед", "Гербера" і "Куб", але менший.
Головні тези:
- Встановлення МЕШ-модемів на ударні дрони “Молнія” російськими окупантами спричиняє загрозу для безпеки військових операцій.
- Ця модернізація дозволяє росіянам об'єднати управління безпілотниками в єдину мережу, що може мати стратегічні наслідки.
Росіяни вдосконалили ударний дрон “Молнія”
Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Військовий колега надіслав мені фото комплектації з нової Молнії. На жаль, я цього і "побоювався". Росіяни встановили на Молнії МЕШ модем, такий самий, як на Шахедах, на Герберах і Кубах але маленькій. Потужність два канали по 5 ват. Діапазон зараз 1300-1500 МГц.
Він зазначив, що росіяни таким чином зв'язують весь сегмент управління безпілотниками різного типу в єдину мережу. Він додав, що при цьому відбувається "уніфікація приймально-передавального обладнання”.
МЕШ-модем — сучасна мережа з декількох модулів (вузлів), що працюють як єдине ціле, для усунення "мертвих зон" зв'язку.
Їх використання у дронах дозволяє утворювати динамічну мережу із ланцюжковою ретрансляцією, коли кожен модем відіграє роль ретранслятора для інших.
