Окупанти встановлюють на ударні дрони "Молнія" МЕШ-модеми — чим це загрожує
Окупанти встановлюють на ударні дрони "Молнія" МЕШ-модеми — чим це загрожує

Молнія
Джерело:  online.ua

Росіяни почали встановлювати на свої ударні дрони "Молнія" МЕШ-модем. Він такий самий, як на дронах "Шахед", "Гербера" і "Куб", але менший.

Головні тези:

  • Встановлення МЕШ-модемів на ударні дрони “Молнія” російськими окупантами спричиняє загрозу для безпеки військових операцій.
  • Ця модернізація дозволяє росіянам об'єднати управління безпілотниками в єдину мережу, що може мати стратегічні наслідки.

Росіяни вдосконалили ударний дрон “Молнія”

Про це заявив радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Військовий колега надіслав мені фото комплектації з нової Молнії. На жаль, я цього і "побоювався". Росіяни встановили на Молнії МЕШ модем, такий самий, як на Шахедах, на Герберах і Кубах але маленькій. Потужність два канали по 5 ват. Діапазон зараз 1300-1500 МГц.

Він зазначив, що росіяни таким чином зв'язують весь сегмент управління безпілотниками різного типу в єдину мережу. Він додав, що при цьому відбувається "уніфікація приймально-передавального обладнання”.

Що вони будуть робити далі? Пов'язувати в цю єдину мережу управління НРК. Ну нічого, нам є що сказати росіянам з цього приводу. Головне вчасно і наперед бачити їхні плани.

МЕШ-модем — сучасна мережа з декількох модулів (вузлів), що працюють як єдине ціле, для усунення "мертвих зон" зв'язку.

Їх використання у дронах дозволяє утворювати динамічну мережу із ланцюжковою ретрансляцією, коли кожен модем відіграє роль ретранслятора для інших.

