Оккупанты устанавливают на ударные дроны "Молния" МЭШ-модемы — чем это грозит
Оккупанты устанавливают на ударные дроны "Молния" МЭШ-модемы — чем это грозит

"Молния"
Читати українською
Источник:  online.ua

Россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.

Главные тезисы

  • Установка МЭШ-модемов на ударные дроны “Молния” российскими оккупантами создает угрозу безопасности военных операций.
  • Появление МЭШ-модемов позволяет россиянам объединить управление беспилотниками в единую сеть, что может привести к стратегическим последствиям.

Россияне усовершенствовали ударный дрон "Молния"

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Военный коллега послал мне фото комплектации из новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах, но маленькой. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300–1500 МГц.

Он отметил, что россияне таким образом связывают весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемопередающего оборудования".

Что они будут делать дальше? Увязывать в эту единую сеть управления НРК. Ну ничего, нам есть что сказать россиянам на этот счет. Главное вовремя и заранее видеть их планы.

МЭШ-модем — современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.

Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.

