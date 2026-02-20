Оккупанты устанавливают на ударные дроны "Молния" МЭШ-модемы — чем это грозит

Россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.
Главные тезисы
- Установка МЭШ-модемов на ударные дроны “Молния” российскими оккупантами создает угрозу безопасности военных операций.
- Появление МЭШ-модемов позволяет россиянам объединить управление беспилотниками в единую сеть, что может привести к стратегическим последствиям.
Россияне усовершенствовали ударный дрон "Молния"
Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Военный коллега послал мне фото комплектации из новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах, но маленькой. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300–1500 МГц.
Он отметил, что россияне таким образом связывают весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемопередающего оборудования".
МЭШ-модем — современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.
Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.
