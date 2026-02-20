Оккупанты устанавливают на ударные дроны "Молния" МЭШ-модемы — чем это грозит

Россияне начали устанавливать на свои ударные дроны "Молния" МЭШ-модем. Он такой же, как на дронах "Шахед", "Гербера" и "Куб", но меньше.

Россияне усовершенствовали ударный дрон "Молния"

Об этом заявил советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Военный коллега послал мне фото комплектации из новой Молнии. К сожалению, я этого и "опасался". Россияне установили на Молнии МЭШ модем, такой же, как на Шахедах, на Герберах и Кубах, но маленькой. Мощность два канала по 5 ватт. Диапазон сейчас 1300–1500 МГц.

Он отметил, что россияне таким образом связывают весь сегмент управления беспилотниками разного типа в единую сеть. Он добавил, что при этом происходит "унификация приемопередающего оборудования".

Что они будут делать дальше? Увязывать в эту единую сеть управления НРК. Ну ничего, нам есть что сказать россиянам на этот счет. Главное вовремя и заранее видеть их планы. Поделиться

МЭШ-модем — современная сеть из нескольких модулей (узлов), работающих как единое целое, для устранения "мертвых зон" связи.

Их использование в дронах позволяет образовывать динамическую сеть с цепной ретрансляцией, когда каждый модем играет роль ретранслятора для других.