Украинский дрон Striker Mini будет перехватывать шахеды на скорости до 325 км/ч

На фоне регулярных ударов шахедами по энергетике, инфраструктуре и жилым кварталам Украины вопрос дешевых и масштабируемых решений для перехвата БпЛА становится критически важным — как для фронта, так и глубокого тыла. Одним из таких решений стал дрон-перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx.

Дрон Striker Mini будет перехватывать шахеды: в чем его уникальность

Министерство обороны Украины официально кодифицировало это изделие и допустило его к эксплуатации в военных подразделениях. Речь идет о перехватчике как альтернативе дорогим ракетным средствам против относительно дешевых воздушных целей.

В TechEx подчеркивают, что Striker Mini создавался как ответ на актуальные воздушные угрозы. Его ключевая цель — усиление защиты украинского неба как на передовом, так и глубоком тылу, в частности для противодействия ударам по критической инфраструктуре, энергетике, логистике и жилым кварталам.

За изделием стоит ежедневная работа большой команды, которая фактически в режиме 24/7 проходит весь путь от идеи и прототипа до стабильной серийной версии.

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

Представитель компании TechEx Владимир рассказывает, что за последние несколько месяцев команда совершила существенный рывок в развитии дронов-перехватчиков. По его словам, путь был пройден от фактически не летавшей модели до стабильной платформы с максимальной скоростью до 325 километров в час и дальностью на крейсерской скорости около 36 километров.

В ближайшее время TechEx планирует внедрение систем наведения и перехода на цифровые тепловые камеры. Владимир подчеркивает, что эти решения базируются на военных запросах, и команда целенаправленно к ним прислушивается.

Отдельным направлением работы является уменьшение зависимости китайских компонентов. По его словам, там, где это возможно компания переходит на украинские аналоги. Уже используются украинские двигатели и камеры, а в перспективе и собственные платы. Поделиться

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

В то же время, с оптическими компонентами ситуация остается более сложной. Пока они преимущественно китайского производства. В Украине есть компании, работающие с оптикой, однако и часто зависящие от импортных комплектующих.

Говоря о боевых возможностях, Владимир объясняет, что перехватчики способны работать по целям с тепловым следом — в частности, по "Шахедам" и другим БпЛА, летящим на скоростях до 200 километров в час.

В дневном варианте с цифровой камерой возможное поражение и целей без теплового следа, хотя здесь возрастает нагрузка на оператора. В то же время медленные цели со скоростью около 100 км в час, по его словам, перехватывать сложнее из-за высокой скорости самого интерсептора — в таких случаях эффективнее коптеры.

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

Оценивая российские разработки, Владимир отмечает, что не видел никаких подтвержденных видеоприменений перехватчиков со стороны России. По его мнению, в этом сегменте россияне пока отстают, хотя со временем могут прийти к этой идее.

Дешевый перехватчик — это логическое решение, когда не нужно использовать дорогие ракеты. Вопрос только в том, когда они это реализуют, отмечает Владимир. Поделиться

Представитель компании также считает реалистичной цель существенно снизить эффективность "Шахедов", однако отмечает, что ключевая проблема сейчас заключается не в количестве дронов или экипажей, а в дефиците радиолокационных станций. По его словам, именно построение многослойного, эшелонированного радиолокационного контура может сделать такие атаки неэффективными.

Если будет построен многослойный, эшелонированный контур с радиолокационных станций, мы не будем их пропускать. И тогда "Шахеды" просто не появятся, условно говоря, неожиданно. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на разных уровнях. Если его решат — "Шахеды" перестанут быть оружием, — объясняет Владимир из TechEx.

Комментируя ожидания от назначения Михаила Федорова министром обороны, Владимир называет его одним из наиболее эффективных управленцев.