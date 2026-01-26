Украинский дрон Striker Mini будет перехватывать шахеды на скорости до 325 км/ч
Украинский дрон Striker Mini будет перехватывать шахеды на скорости до 325 км/ч

Striker Mini
Источник:  24 канал

На фоне регулярных ударов шахедами по энергетике, инфраструктуре и жилым кварталам Украины вопрос дешевых и масштабируемых решений для перехвата БпЛА становится критически важным — как для фронта, так и глубокого тыла. Одним из таких решений стал дрон-перехватчик Striker Mini, разработанный украинской компанией TechEx.

Главные тезисы

  • Дрон Striker Mini разработан украинской компанией TechEx для перехвата шахедов на скоростях до 325 км/ч.
  • Основными целями дрона являются защита украинского неба и противодействие ударам по критической инфраструктуре.
  • TechEx работает над усовершенствованием дрона, добавляя системы наведения и цифровые тепловые камеры.

Дрон Striker Mini будет перехватывать шахеды: в чем его уникальность

Министерство обороны Украины официально кодифицировало это изделие и допустило его к эксплуатации в военных подразделениях. Речь идет о перехватчике как альтернативе дорогим ракетным средствам против относительно дешевых воздушных целей.

В TechEx подчеркивают, что Striker Mini создавался как ответ на актуальные воздушные угрозы. Его ключевая цель — усиление защиты украинского неба как на передовом, так и глубоком тылу, в частности для противодействия ударам по критической инфраструктуре, энергетике, логистике и жилым кварталам.

За изделием стоит ежедневная работа большой команды, которая фактически в режиме 24/7 проходит весь путь от идеи и прототипа до стабильной серийной версии.

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx
Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

Представитель компании TechEx Владимир рассказывает, что за последние несколько месяцев команда совершила существенный рывок в развитии дронов-перехватчиков. По его словам, путь был пройден от фактически не летавшей модели до стабильной платформы с максимальной скоростью до 325 километров в час и дальностью на крейсерской скорости около 36 километров.

В ближайшее время TechEx планирует внедрение систем наведения и перехода на цифровые тепловые камеры. Владимир подчеркивает, что эти решения базируются на военных запросах, и команда целенаправленно к ним прислушивается.

Отдельным направлением работы является уменьшение зависимости китайских компонентов. По его словам, там, где это возможно компания переходит на украинские аналоги. Уже используются украинские двигатели и камеры, а в перспективе и собственные платы.

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx
Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

В то же время, с оптическими компонентами ситуация остается более сложной. Пока они преимущественно китайского производства. В Украине есть компании, работающие с оптикой, однако и часто зависящие от импортных комплектующих.

Говоря о боевых возможностях, Владимир объясняет, что перехватчики способны работать по целям с тепловым следом — в частности, по "Шахедам" и другим БпЛА, летящим на скоростях до 200 километров в час.

В дневном варианте с цифровой камерой возможное поражение и целей без теплового следа, хотя здесь возрастает нагрузка на оператора. В то же время медленные цели со скоростью около 100 км в час, по его словам, перехватывать сложнее из-за высокой скорости самого интерсептора — в таких случаях эффективнее коптеры.

Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx
Перехватчик шахедов Striker Mini. Фото TechEx

Оценивая российские разработки, Владимир отмечает, что не видел никаких подтвержденных видеоприменений перехватчиков со стороны России. По его мнению, в этом сегменте россияне пока отстают, хотя со временем могут прийти к этой идее.

Дешевый перехватчик — это логическое решение, когда не нужно использовать дорогие ракеты. Вопрос только в том, когда они это реализуют, отмечает Владимир.

Представитель компании также считает реалистичной цель существенно снизить эффективность "Шахедов", однако отмечает, что ключевая проблема сейчас заключается не в количестве дронов или экипажей, а в дефиците радиолокационных станций. По его словам, именно построение многослойного, эшелонированного радиолокационного контура может сделать такие атаки неэффективными.

Если будет построен многослойный, эшелонированный контур с радиолокационных станций, мы не будем их пропускать. И тогда "Шахеды" просто не появятся, условно говоря, неожиданно. Этот вопрос сейчас активно обсуждается на разных уровнях. Если его решат — "Шахеды" перестанут быть оружием, — объясняет Владимир из TechEx.

Комментируя ожидания от назначения Михаила Федорова министром обороны, Владимир называет его одним из наиболее эффективных управленцев.

Куда бы его ни назначали — повсюду появлялся порядок, — отмечает он, добавляя, что главное сейчас — не мешать этим изменениям административными или бюрократическими преградами.

