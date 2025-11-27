Производство дрона-перехватчика Octopus. Украина и Британия подписали лицензионное соглашение

Делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.

Украина и Британия будут производить Octopus

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, "совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus". Поделиться

Шмигаль назвал это историческим прецедентом и следующим важным шагом, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с Шахедами.

Как отметил глава Минобороны, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Шмигаль поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление украинского ПВО.