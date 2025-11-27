Производство дрона-перехватчика Octopus. Украина и Британия подписали лицензионное соглашение
Категория
Технологии
Дата публикации

Производство дрона-перехватчика Octopus. Украина и Британия подписали лицензионное соглашение

Денис Шмыгаль
Octopus
Читати українською

Делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.

Главные тезисы

  • Октопус - украинский дрон-перехватчик, на производство которого было заключено лицензионное соглашение между Украиной и Великобританией.
  • Соглашение считается историческим шагом для развития противовоздушной обороны, позволяющим укрепить защиту неба Украины.
  • Планируется массовое производство перехватчиков Octopus, с возможным выпуском нескольких тысяч единиц в месяц.

Украина и Британия будут производить Octopus

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, "совместно с союзниками развиваем возможности противовоздушной обороны Украины. Делегации Министерства обороны Украины и Министерства обороны Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus".

Шмигаль назвал это историческим прецедентом и следующим важным шагом, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с Шахедами.

Как отметил глава Минобороны, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.

Шмигаль поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление украинского ПВО.

Ранее три компании в Украине получили технологию Octopus для серийного производства дронов-перехватчиков, еще 11 готовят производственные линии.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Проект Octopus. Британия запускает производство дронов-перехватчиков для Украины
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS
Офис Президента Украины
OCTOPUS будет защищать украинское небо
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Украина начала серийно производить дроны-перехватчики шахедов Octopus
Денис Шмыгаль
Octopus

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?