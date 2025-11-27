Производство дрона-перехватчика Octopus. Украина и Британия подписали лицензионное соглашение

Делегации Министерства обороны Украины и Великобритании подписали лицензионное соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.
Главные тезисы
- Октопус - украинский дрон-перехватчик, на производство которого было заключено лицензионное соглашение между Украиной и Великобританией.
- Соглашение считается историческим шагом для развития противовоздушной обороны, позволяющим укрепить защиту неба Украины.
- Планируется массовое производство перехватчиков Octopus, с возможным выпуском нескольких тысяч единиц в месяц.
Украина и Британия будут производить Octopus
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Шмигаль назвал это историческим прецедентом и следующим важным шагом, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, доказавшие свою эффективность в борьбе с Шахедами.
Как отметил глава Минобороны, планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты неба.
Шмигаль поблагодарил британских партнеров за сотрудничество, доверие и вклад в укрепление украинского ПВО.
