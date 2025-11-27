Виробництво дрона-перехоплювача Octopus. Україна та Британія підписали ліцензійну угоду

Делегації Міністерства оборони України та Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus.
Головні тези:
- Україна та Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво українського дрона-перехоплювача Octopus.
- Міністр оборони України назвав угоду історичним прецедентом для спільного розвитку протиповітряної оборони.
- Планується масове виробництво перехоплювачів Octopus, що дозволить посилити захист неба України.
Україна та Британія вироблятимуть Octopus
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигальі.
Шмигаль назвав це історичним прецедентом і наступним важливим кроком, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі із “Шахедами”.
Як зазначив очільник Міноборони, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
Шмигаль подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення української ППО.
