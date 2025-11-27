Виробництво дрона-перехоплювача Octopus. Україна та Британія підписали ліцензійну угоду

Україна та Британія вироблятимуть Octopus

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигальі.

За його словами, "спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus". Поширити

Шмигаль назвав це історичним прецедентом і наступним важливим кроком, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі із “Шахедами”.

Як зазначив очільник Міноборони, планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Шмигаль подякував британським партнерам за співпрацю, довіру та внесок у зміцнення української ППО.