Український дрон Striker Mini перехоплюватиме шахеди на швидкості до 325 км/год

На тлі регулярних ударів шахедами по енергетиці, інфраструктурі та житлових кварталах України питання дешевих і масштабованих рішень для перехоплення БпЛА стає критично важливим — як для фронту, так і для глибокого тилу. Одним із таких рішень став дрон-перехоплювач Striker Mini, розроблений українською компанією TechEx.

Дрон Striker Mini перехоплюватиме шахеди: у чому його унікальність

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало цей виріб і допустило його до експлуатації у військових підрозділах. Йдеться про перехоплювач як альтернативу дорогим ракетним засобам проти відносно дешевих повітряних цілей.

У TechEx наголошують, що Striker Mini створювався саме як відповідь на актуальні повітряні загрози. Його ключова мета — посилення захисту українського неба як на передовій, так і в глибокому тилу, зокрема для протидії ударам по критичній інфраструктурі, енергетиці, логістиці та житлових кварталах.

За виробом стоїть щоденна робота великої команди, яка фактично в режимі 24/7 проходить увесь шлях — від ідеї та прототипу до стабільної серійної версії.

Striker Mini

Представник компанії TechEx Володимир розповідає, що за останні кілька місяців команда зробила суттєвий ривок у розвитку дронів-перехоплювачів. За його словами, шлях був пройдений від моделі, яка фактично не літала, до стабільної платформи з максимальною швидкістю до 325 кілометрів на годину та дальністю на крейсерській швидкості близько 36 кілометрів.

Найближчим часом TechEx планує впровадження систем наведення та перехід на цифрові теплові камери. Володимир підкреслює, що ці рішення базуються на запитах військових, і команда цілеспрямовано до них дослухається.

Окремим напрямком роботи є зменшення залежності від китайських компонентів. За його словами, там, де це можливо, компанія переходить на українські аналоги. Уже використовуються українські двигуни та камери, а в перспективі — й власні плати. Поширити

Водночас з оптичними компонентами ситуація залишається складнішою. Наразі вони переважно китайського виробництва. В Україні є компанії, що працюють з оптикою, однак і вони часто залежать від імпортних комплектуючих.

Говорячи про бойові можливості, Володимир пояснює, що перехоплювачі здатні працювати по цілях із тепловим слідом — зокрема, по "Шахедах" та інших БпЛА, які летять на швидкостях до 200 кілометрів на годину.

У денному варіанті з цифровою камерою можливе ураження і цілей без теплового сліду, хоча тут зростає навантаження на оператора. Водночас повільні цілі зі швидкістю близько 100 км на годину, за його словами, перехоплювати складніше через високу швидкість самого інтерсептора — у таких випадках ефективнішими є коптери.

Striker Mini

Оцінюючи російські розробки, Володимир зазначає, що не бачив жодних підтверджених відео застосування перехоплювачів з боку Росії. На його думку, в цьому сегменті росіяни поки що відстають, хоча з часом можуть прийти до цієї ідеї.

Дешевий перехоплювач — це логічне рішення, коли не потрібно використовувати дорогі ракети. Питання лише в тому, коли вони це реалізують, — зазначає Володимир. Поширити

Представник компанії також вважає реалістичною мету суттєво знизити ефективність "Шахедів", однак наголошує, що ключова проблема зараз полягає не в кількості дронів чи екіпажів, а в дефіциті радіолокаційних станцій. За його словами, саме побудова багатошарового, ешелонованого радіолокаційного контуру може зробити такі атаки неефективними.

Якщо буде вибудуваний багатошаровий, ешелонований контур із радіолокаційних станцій, ми не будемо їх пропускати. І тоді "Шахеди" просто не з’являтимуться, умовно кажучи, зненацька. Це питання зараз активно обговорюється на різних рівнях. Якщо його вирішать — "Шахеди" перестануть бути зброєю, — пояснює Володимир з TechEx.

Коментуючи очікування від призначення Михайла Федорова міністром оборони, Володимир називає його одним із найбільш ефективних управлінців.