Теракт во Львове: погибла женщина-полицейская, пострадали 24 человека
Проиcшествия
Теракт во Львове: погибла женщина-полицейская, пострадали 24 человека

Андрей Садовой
Теракт во Львове — последние подробности
Read in English
Читати українською

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели громкие взрывы: погиб полицейский и, по обновленным данным, были ранены 24 человека. Мэр города Андрей Садовый официально подтвердил, что это был теракт.

Главные тезисы

  • На месте происшествия работают правоохранители и все службы.
  • Многие пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Львов. Это был теракт. В настоящее время 14 пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все службы.

Андрей Садовой

Андрей Садовой

Мэр Львова

На фоне последних событий мэр призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Впоследствии Садовой официально подтвердил, что в результате теракта погибла женщина-полицейская.

С заявлением на этот счет сразу выступила Национальная полиция Украины. Там сообщили, что потеряли свою коллегу — старшую лейтинантку полиции Викторию Шпилько. Девушке было всего 23 года.

Коллеги вспоминают ее как отзывчивую, светлую и искреннюю. Она умела поддержать, выслушать, найти теплое слово даже в самый трудный день. Никогда не жаловалась, вместо этого улыбалась и шла на смену, потому что знала, что ее ждут люди. Верная Присяге. Справедливая. С глубоким чувством долга.

Осенью 2025 года Виктория вышла замуж — ее муж тоже патрульный. Пара вместе служила.

Светлая память Виктории. Соболезнования родным, друзьям и всем, кто знал ее. Навсегда в строю, — сказано в заявлении Нацполиции.

Согласно последним данным, количество пострадавших в теракте возросло до 24 человек.

