Теракт во Львове: погибла женщина-полицейская, пострадали 24 человека

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели громкие взрывы: погиб полицейский и, по обновленным данным, были ранены 24 человека. Мэр города Андрей Садовый официально подтвердил, что это был теракт.
Главные тезисы
- На месте происшествия работают правоохранители и все службы.
- Многие пострадавшие сейчас находятся в тяжелом состоянии.
На фоне последних событий мэр призвал людей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Впоследствии Садовой официально подтвердил, что в результате теракта погибла женщина-полицейская.
С заявлением на этот счет сразу выступила Национальная полиция Украины. Там сообщили, что потеряли свою коллегу — старшую лейтинантку полиции Викторию Шпилько. Девушке было всего 23 года.
Осенью 2025 года Виктория вышла замуж — ее муж тоже патрульный. Пара вместе служила.
Согласно последним данным, количество пострадавших в теракте возросло до 24 человек.
