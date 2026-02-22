Українські воїни розгромили 2 пункти управління армії РФ

Як повідомлєя Генштаб ЗСУ, протягом 21 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль російських загарбників.