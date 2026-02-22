Українські воїни розгромили 2 пункти управління армії РФ
Українські воїни розгромили 2 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомлєя Генштаб ЗСУ, протягом 21 лютого авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу два пункти управління, три пункти управління БпЛА, два командно-спостережних пункти, три райони зосередження живої сили, станцію РЕБ, три гармати противника та іще одну важливу ціль російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1460-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом вчора на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 22 лютого 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 259 780 (+890) осіб

  • танків — 11 694 (+9) од.

  • бойових броньованих машин — 24 069 (+6) од.

  • артилерійських систем — 37 470 (+41) од.

  • РСЗВ — 1 652 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 303 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 142 113 (+1 705) од.

  • крилаті ракети — 4 314 (+0) од.

  • кораблі / катери — 29 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 79 500 (+205) од.

  • спеціальна техніка — 4 073 (+0) од.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 97 авіаційних ударів, скинув 280 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8328 дронів-камікадзе та здійснив 3389 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню.

