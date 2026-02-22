Украинские воины разгромили 2 пункта управления армии РФ

Как сообщила Генштаб ВСУ, в течение 21 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два пункта управления, три пункта управления БпЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и еще один важный.