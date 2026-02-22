Украинские воины разгромили 2 пункта управления армии РФ
Украинские воины разгромили 2 пункта управления армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщила Генштаб ВСУ, в течение 21 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два пункта управления, три пункта управления БпЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и еще один важный.

Главные тезисы

  • Начались 1460-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 138 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 259 780 (+890) человек

  • танков — 11 694 (+9) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 069 (+6) ед.

  • артиллерийских систем — 37 470 (+41) ед.

  • РСЗО — 1 652 (+1) ед.

  • средства ПВО — 1303 (+0) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 348 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 142 113 (+1 705) ед.

  • крылатые ракеты — 4 314 (+0) ед.

  • корабли / катера — 29 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 79 500 (+205) ед.

  • специальная техника — 4 073 (+0) ед.

Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 97 авиационных ударов, сбросил 280 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8328 дронов-камикадзе и произвел 3389 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня.

