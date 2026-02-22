Украинские воины разгромили 2 пункта управления армии РФ

Как сообщила Генштаб ВСУ, в течение 21 февраля авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу два пункта управления, три пункта управления БпЛА, два командно-наблюдательных пункта, три района сосредоточения живой силы, станцию РЭБ и еще один важный.
Главные тезисы
- Начались 1460-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего вчера на фронте произошло 138 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 22 февраля 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.02.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 259 780 (+890) человек
танков — 11 694 (+9) ед.
боевых бронированных машин — 24 069 (+6) ед.
артиллерийских систем — 37 470 (+41) ед.
РСЗО — 1 652 (+1) ед.
средства ПВО — 1303 (+0) ед.
самолетов — 435 (+0) ед.
вертолетов — 348 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 142 113 (+1 705) ед.
крылатые ракеты — 4 314 (+0) ед.
корабли / катера — 29 (+0) ед.
подводные лодки — 2 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 79 500 (+205) ед.
специальная техника — 4 073 (+0) ед.
Кроме того, применил 8328 дронов-камикадзе и произвел 3389 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 80 из реактивных систем залпового огня.
