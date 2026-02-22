На територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя — Пєсков
На територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя — Пєсков

Пєсков
Read in English
Джерело:  online.ua

Якщо офіційний Таллінн вирішит розмістити на своїй території ядерну зброю, то країна-агресорка Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію. З такими публічними погрозами виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • Естонія готова розмістити ядерну зброю НАТО на своїй території.
  • Однак така рішучість спровокувала паніку в Кремлі.

Росія знову публічно погрожує Естонії

Нещодавно шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна офіційно підтвердив, що у разі необхідності його країна може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників:

Ми не проти розміщення ядерної зброї на нашій території. У нас немає такої доктрини, яка б виключала це, якщо НАТО вважатиме за необхідне відповідно до наших планів оборони розмістити, наприклад, ядерну зброю і на нашій території.

Ця заява спровокувала нову хвилю паніки в команді російського диктатора Володимира Путіна.

Глава Кремля Дмитро Кремля вирішив спробувати знову публічно залякати Таллінн.

Якщо на території Естонії буде ядерна зброя, націлена на нас, то на територію Естонії буде націлена наша ядерна зброя. І Естонія повинна чітко це розуміти. Росія завжди буде робити те, що повинн, для забезпечення власної безпеки.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Офіційний Таллінн на ці погрози поки жодним чином не відреагував.

