Якщо офіційний Таллінн вирішит розмістити на своїй території ядерну зброю, то країна-агресорка Росія спрямує свою ядерну зброю на Естонію. З такими публічними погрозами виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Естонія готова розмістити ядерну зброю НАТО на своїй території.
- Однак така рішучість спровокувала паніку в Кремлі.
Росія знову публічно погрожує Естонії
Нещодавно шеф естонської дипломатії Маргус Тсахкна офіційно підтвердив, що у разі необхідності його країна може розмістити на своїй території ядерну зброю союзників:
Ця заява спровокувала нову хвилю паніки в команді російського диктатора Володимира Путіна.
Глава Кремля Дмитро Кремля вирішив спробувати знову публічно залякати Таллінн.
Офіційний Таллінн на ці погрози поки жодним чином не відреагував.
