"На мене нападали". Віткофф бідкається через наслідки зустрічей із Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф почав публічно скаржитися на те, що потрапив під шквал критики та “нападів” через свої регулярні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Віткофф прогнозує "хороші новини" в найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни.
- Він цинічно заявив, що США важливо знати та розуміти позицію РФ.
Віткофф розповів про зустрічі з Путіним
Соратник Трамп почав стверджувати, що вже найближчими тижнями може відбутися зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.
На цьому тлі Віткофф вирішив похизуватися відвертими розмовами з главою Кремля, а також поскражився, що відчував шалений тиск через ці зустрічі з воєнним злочинцем:
За словами соратника Трампа, він просто виконував доручення президента США задля завершення загарбницької війни Росії проти України.
На переконання Віткоффа, це неможливо було б зробити, поки не дізнаєшся та не зрозумієш позицію й мотивацію Москви.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-