"На мене нападали". Віткофф бідкається через наслідки зустрічей із Путіним
"На мене нападали". Віткофф бідкається через наслідки зустрічей із Путіним

Віткофф і Путін
Джерело:  Fox News

Спецпредставник президента США Стів Віткофф почав публічно скаржитися на те, що потрапив під шквал критики та “нападів” через свої регулярні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Віткофф прогнозує "хороші новини" в найближчі тижні щодо завершення російсько-української війни.
  • Він цинічно заявив, що США важливо знати та розуміти позицію РФ.

Віткофф розповів про зустрічі з Путіним

Соратник Трамп почав стверджувати, що вже найближчими тижнями може відбутися зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

На цьому тлі Віткофф вирішив похизуватися відвертими розмовами з главою Кремля, а також поскражився, що відчував шалений тиск через ці зустрічі з воєнним злочинцем:

Він завжди був зі мною відвертим. І коли я це кажу, на мене нападають. Але це правдиве твердження. Він сказав мені, які його червоні лінії. Знаєте, на мене нападали за те, що я вісім разів зустрічався з ним.

Стів Віткофф

Стів Віткофф

Спецпредставник президента США

За словами соратника Трампа, він просто виконував доручення президента США задля завершення загарбницької війни Росії проти України.

На переконання Віткоффа, це неможливо було б зробити, поки не дізнаєшся та не зрозумієш позицію й мотивацію Москви.

Ми розуміємо, на якій вони (росіяни) позиції. І я не думаю, що українці не погоджуються з нашою оцінкою. Тож я вважаю, що ті зустрічі були важливими, і сподіваюся, що ми завершимо всю цю справу (війну — ред.), — додав представник Трампа.

