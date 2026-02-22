"На мене нападали". Віткофф бідкається через наслідки зустрічей із Путіним

Спецпредставник президента США Стів Віткофф почав публічно скаржитися на те, що потрапив під шквал критики та “нападів” через свої регулярні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Віткофф розповів про зустрічі з Путіним

Соратник Трамп почав стверджувати, що вже найближчими тижнями може відбутися зустріч українського лідера Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

На цьому тлі Віткофф вирішив похизуватися відвертими розмовами з главою Кремля, а також поскражився, що відчував шалений тиск через ці зустрічі з воєнним злочинцем:

Він завжди був зі мною відвертим. І коли я це кажу, на мене нападають. Але це правдиве твердження. Він сказав мені, які його червоні лінії. Знаєте, на мене нападали за те, що я вісім разів зустрічався з ним. Стів Віткофф Спецпредставник президента США

За словами соратника Трампа, він просто виконував доручення президента США задля завершення загарбницької війни Росії проти України.

На переконання Віткоффа, це неможливо було б зробити, поки не дізнаєшся та не зрозумієш позицію й мотивацію Москви.