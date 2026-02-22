"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начал публично жаловаться на то, что попал под шквал критики и нападений из-за своих регулярных встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Уиткофф прогнозирует "хорошие новости" в ближайшие недели касательно завершения российско-украинской войны.
- Он цинично заявил, что США важно знать и понимать позицию РФ.
Уиткофф рассказал о встречах с Путиным
Соратник Трамп начал утверждать, что уже в ближайшие недели может состояться встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
На этом фоне Уиткофф решил похвастаться откровенными разговорами с главой Кремля, а также посетовал, что испытывал безумное давление из-за этих встреч с военным преступником:
По словам соратника Трампа, он просто выполнял поручение президента США для завершения захватнической войны России против Украины.
По мнению Уиткоффа, это невозможно было бы сделать, пока не узнаешь и не поймешь позицию и мотивацию Москвы.
