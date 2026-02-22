"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начал публично жаловаться на то, что попал под шквал критики и нападений из-за своих регулярных встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф рассказал о встречах с Путиным

Соратник Трамп начал утверждать, что уже в ближайшие недели может состояться встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне Уиткофф решил похвастаться откровенными разговорами с главой Кремля, а также посетовал, что испытывал безумное давление из-за этих встреч с военным преступником:

Он всегда был со мной откровенен. И когда я это говорю, на меня нападают. Но это истинное утверждение. Он сказал мне, какие его красные линии. Знаете, на меня нападали за то, что я восемь раз встречался с ним. Стив Уиткофф Спецпредставитель президента США

По словам соратника Трампа, он просто выполнял поручение президента США для завершения захватнической войны России против Украины.

По мнению Уиткоффа, это невозможно было бы сделать, пока не узнаешь и не поймешь позицию и мотивацию Москвы.