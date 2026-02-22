"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным
"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным

Уиткофф рассказал о встречах с Путиным
Источник:  Fox News

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф начал публично жаловаться на то, что попал под шквал критики и нападений из-за своих регулярных встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Уиткофф прогнозирует "хорошие новости" в ближайшие недели касательно завершения российско-украинской войны.
  • Он цинично заявил, что США важно знать и понимать позицию РФ.

Соратник Трамп начал утверждать, что уже в ближайшие недели может состояться встреча украинского лидера Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

На этом фоне Уиткофф решил похвастаться откровенными разговорами с главой Кремля, а также посетовал, что испытывал безумное давление из-за этих встреч с военным преступником:

Он всегда был со мной откровенен. И когда я это говорю, на меня нападают. Но это истинное утверждение. Он сказал мне, какие его красные линии. Знаете, на меня нападали за то, что я восемь раз встречался с ним.

Стив Уиткофф

Стив Уиткофф

Спецпредставитель президента США

По словам соратника Трампа, он просто выполнял поручение президента США для завершения захватнической войны России против Украины.

По мнению Уиткоффа, это невозможно было бы сделать, пока не узнаешь и не поймешь позицию и мотивацию Москвы.

Мы понимаем, на какой они (россияне) позиции. И я не думаю, что украинцы не согласны с нашей оценкой. Поэтому я считаю, что эти встречи были важными, и надеюсь, что мы завершим все это дело (войну — ред.), — добавил представитель Трампа.

