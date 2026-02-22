Глава Минобороны Британии Хили хочет ввести войска в Украину

Глава Министерства обороны Британии Джон Хили признался: он надеется на то, что станет первым министром обороны, который развернет британские войска в Украине, ведь это станет сигналом о завершении российской войны.

Хили хочет развернуть британские войска в Украине

Глава оборонного ведомства считает, что "2026 год должен стать годом, когда закончится эта ужасная война".

По словам Хили, нет более тяжелого бремени для любого министра обороны, чем отправка своих вооруженных сил на опасные операции.

Я хочу быть министром обороны, который отправит британские войска в Украину, потому что это будет означать, что эта война наконец-то закончилась. Это означает, что мы добились мира в Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине. Джон Хили Министр обороны Великобритании

По словам Хили, он очень благодарен британскому народу за поддержку, которую он оказал украинцам.

Министр обороны гордится самым высоким уровнем военной помощи ВСУ.

Хили обратил внимание на то, что Силы обороны продолжают "бороться с той же огромной отвагой, которую они продемонстрировали 24 февраля 2022 года".