Очільник Міністерства оборони Британії Джон Гілі зізнався: він плекає надію на те, що стане першим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, адже це стане сигналом про завершення російської війни.

Гілі хоче розгорнути британські війська в Україні

Очільник оборонного відомства вважає, що "2026 рік має стати роком, коли закінчиться ця жахлива війна".

За словами Гілі, немає важчого тягаря для будь-якого міністра оборони, ніж відправлення своїх збройних сил на небезпечні операції.

Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, — бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України. Джон Гілі Міністр оборони Великої Британії

За словами Гілі, він дуже вдячний бритаському народу за ту підтримку, яку він надав українцям.

Міністр оборони пишається найвищим рівнем військової допомоги ЗСУ.

Гілі звернув увагу на те, що Сили оборони продовжують "боротися з тією ж величезною відвагою, яку вони продемонстрували 24 лютого 2022 року".