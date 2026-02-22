Глава Міноборони Британії Гілі хоче ввести війська в Україну
Глава Міноборони Британії Гілі хоче ввести війська в Україну

Гілі
Джерело:  The Telegraph

Очільник Міністерства оборони Британії Джон Гілі зізнався: він плекає надію на те, що стане першим міністром оборони, який розгорне британські війська в Україні, адже це стане сигналом про завершення російської війни.

Головні тези:

  • Джон Гілі вказав на важливість сильної та суверенної України для майбутнього Європи.
  • Він запевнив, що Україна не втратить підтримку своїх союзників.

Гілі хоче розгорнути британські війська в Україні

Очільник оборонного відомства вважає, що "2026 рік має стати роком, коли закінчиться ця жахлива війна".

За словами Гілі, немає важчого тягаря для будь-якого міністра оборони, ніж відправлення своїх збройних сил на небезпечні операції.

Я хочу бути міністром оборони, який відправить британські війська в Україну, — бо це означатиме, що ця війна нарешті закінчилася. Це означатиме, що ми домоглися миру в Україні. А безпечна Європа потребує сильної, суверенної України.

Джон Гілі

Джон Гілі

Міністр оборони Великої Британії

За словами Гілі, він дуже вдячний бритаському народу за ту підтримку, яку він надав українцям.

Міністр оборони пишається найвищим рівнем військової допомоги ЗСУ.

Гілі звернув увагу на те, що Сили оборони продовжують "боротися з тією ж величезною відвагою, яку вони продемонстрували 24 лютого 2022 року".

Ми ставимо Україну в найсильніше можливе становище, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах, — додав він.

