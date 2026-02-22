ДШВ оголосили про наступ на Олександрівському напрямку

22 лютого Угруповання Десантно-штурмових військ офіційно підтвердило, що проводить контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Окрім того, воїни уточнили площу звільнених територій на цій ділянці фронту.

ДШВ проводить успішний контрнаступ

Станом на сьогодні українські воїни реалізовують одразу кілька важливих завдань:

зрив планів армії РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях,

розгром угруповання російських військ,

витіснення сил ворога за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії. Загалом ситуацію можна охарактеризувати, як дуже динамічну. Поширити

Головна проблема полягає в тому, що російські загарбники чіпляються за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні.

Однак навіть це не зупиняє Десантно-штурмові війська України — контрнаступ набирає обертів.