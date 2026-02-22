ДШВ оголосили про наступ на Олександрівському напрямку

22 лютого Угруповання Десантно-штурмових військ офіційно підтвердило, що проводить контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Окрім того, воїни уточнили площу звільнених територій на цій ділянці фронту.
Головні тези:
- Українські військові зривають плани армії РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
- Під час активної фази операції ДШВ відновили контроль над понад 300 км².
ДШВ проводить успішний контрнаступ
Станом на сьогодні українські воїни реалізовують одразу кілька важливих завдань:
зрив планів армії РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях,
розгром угруповання російських військ,
витіснення сил ворога за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.
Головна проблема полягає в тому, що російські загарбники чіпляються за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні.
Однак навіть це не зупиняє Десантно-штурмові війська України — контрнаступ набирає обертів.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-