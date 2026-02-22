ДШВ оголосили про наступ на Олександрівському напрямку
ДШВ оголосили про наступ на Олександрівському напрямку

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ
22 лютого Угруповання Десантно-штурмових військ офіційно підтвердило, що проводить контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Окрім того, воїни уточнили площу звільнених територій на цій ділянці фронту.

Головні тези:

  • Українські військові зривають плани армії РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
  • Під час активної фази операції ДШВ відновили контроль над понад 300 км².

ДШВ проводить успішний контрнаступ

Станом на сьогодні українські воїни реалізовують одразу кілька важливих завдань:

  • зрив планів армії РФ щодо подальшого просування у Дніпропетровській та Запорізькій областях,

  • розгром угруповання російських військ,

  • витіснення сил ворога за межі адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Незважаючи на активні штурмові дії противника, підрозділи угруповання Десантно-штурмових військ відбивають усі атаки та успішно проводять наступальні дії. Загалом ситуацію можна охарактеризувати, як дуже динамічну.

Головна проблема полягає в тому, що російські загарбники чіпляються за кожен метр захопленої території, використовуючи всі наявні ресурси як людські, так і технічні.

Однак навіть це не зупиняє Десантно-штурмові війська України — контрнаступ набирає обертів.

З початком операції, угрупованням ДШВ разом із суміжними підрозділами відновлено контроль над територією понад 300 кв. км., (зачищено від ДРГ противника) над восьми населеними пунктами. Поки триває активна фаза операції, говорити про остаточні її результати дещо передчасно. Слідкуйте за нашими новинами, — заявили в ДШВ.

