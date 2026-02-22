Орбан решил заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ
Орбан решил заблокировать 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Орбан продолжает следовать указаниям Путина
23 февраля Венгрия заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России. Венгерский лидер принял такое решение, поскольку решил, что Украина якобы умышленно не ремонтирует российский нефтепровод "Дружба".

  • Официальный Будапешт лжет, что Украина умышленно не ремонтирует нефтепровод “Дружба”.
  • Венгрия и Словакия также прибегают к угрозам Киеву.

С новым заявлением по этому поводу выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

По словам последнего, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам планируют принять 20-й пакет санкций против России.

Это должно произойти уже 23 февраля 2026 года.

Венгрия заблокирует его. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать важные для Киева решения.

Что важно понимать, в результате удара России по западноукраинскому нефтяному узлу Броды был поврежден нефтепровод "Дружба".

На фоне последних событий официальные Братислава и Будапешт приняли решение объявить в своих странах чрезвычайное положение на рынке нефтепродуктов.

Словакия и Венгрия начали цинично врать, что Украина сознательно не ремонтирует трубопровод, потому что не хочет поставлять им российскую нефть.

Они даже пригрозили Киеву, что остановят импорт электроэнергии, если тот не выполнит их требования.

Политика
Политика
Украина
