23 февраля Венгрия заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России. Венгерский лидер принял такое решение, поскольку решил, что Украина якобы умышленно не ремонтирует российский нефтепровод "Дружба".

Орбан продолжает следовать указаниям Путина

С новым заявлением по этому поводу выступил шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто.

По словам последнего, во время заседания Совета ЕС по иностранным делам планируют принять 20-й пакет санкций против России.

Это должно произойти уже 23 февраля 2026 года.

Венгрия заблокирует его. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим принимать важные для Киева решения. Петер Сийярто Глава МИД Венгрии

At tomorrow’s Foreign Affairs Council, the EU aims to adopt the 20th sanctions package. Hungary will block it. Until Ukraine resumes oil transit to Hungary and Slovakia via the Druzhba pipeline, we will not allow decisions important to Kyiv to move forward. — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 22, 2026

Что важно понимать, в результате удара России по западноукраинскому нефтяному узлу Броды был поврежден нефтепровод "Дружба".

На фоне последних событий официальные Братислава и Будапешт приняли решение объявить в своих странах чрезвычайное положение на рынке нефтепродуктов.

Словакия и Венгрия начали цинично врать, что Украина сознательно не ремонтирует трубопровод, потому что не хочет поставлять им российскую нефть.