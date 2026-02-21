Орбан обвинил Украину в создании энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии
Орбан обвинил Украину в создании энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии

Орбан
Источник:  Telex

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

  • Применение угроз прекращения поставок электроэнергии в рамках конфликта между Венгрией и Украиной.
  • Утверждения Виктора Орбана о намерениях Украины создать экономический хаос в Венгрии.
  • Значительная доля импорта электроэнергии в Украину и возможные последствия при прекращении поставок из Венгрии.

Об этом он сказал на мероприятии с активистами партии "Фидес" в городе Бекешчаба.

Он получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях со снабжением.

По словам Орбана, цель украинцев — создать экономический хаос и энергетическую чрезвычайную ситуацию в Венгрии, а также привести к поражению партии "Фидес" на апрельских выборах.

Хаос в сознании украинцев — это путь к победе оппозиции на выборах.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.

Значительная часть электроэнергии поступает в Украину из Венгрии. Если мы остановим это, могут произойти плохие вещи.

Также Орбан грубо угрожает украинцам.

Конечно, мы совершаем некоторые ошибки, но нельзя сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как справиться с такой ситуацией, и мы справимся. Каждому, кто нас укусит, выбьют зубы.

Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины, доля импорта из Венгрии достигала 50% в общей структуре импорта электроэнергии в феврале 2026 года. По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала около 1,4 млн МВт-ч из Венгрии, что составляет 42% всего импорта.

