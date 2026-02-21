Орбан обвинил Украину в создании энергетической чрезвычайной ситуации в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
Главные тезисы
- Применение угроз прекращения поставок электроэнергии в рамках конфликта между Венгрией и Украиной.
- Утверждения Виктора Орбана о намерениях Украины создать экономический хаос в Венгрии.
- Значительная доля импорта электроэнергии в Украину и возможные последствия при прекращении поставок из Венгрии.
Орбан снова угрожает Украине
Об этом он сказал на мероприятии с активистами партии "Фидес" в городе Бекешчаба.
Он получил несколько вопросов от аудитории о нефтепроводе "Дружба", который был поврежден россиянами, но венгерское правительство обвинило Украину в перебоях со снабжением.
По словам Орбана, цель украинцев — создать экономический хаос и энергетическую чрезвычайную ситуацию в Венгрии, а также привести к поражению партии "Фидес" на апрельских выборах.
Он не исключил, что если украинцы не возобновят транзит по нефтепроводу, Венгрия прекратит поставки электроэнергии в Украину.
Также Орбан грубо угрожает украинцам.
Конечно, мы совершаем некоторые ошибки, но нельзя сказать, что мы грубые или безмозглые. Мы точно знаем, как справиться с такой ситуацией, и мы справимся. Каждому, кто нас укусит, выбьют зубы.
Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины, доля импорта из Венгрии достигала 50% в общей структуре импорта электроэнергии в феврале 2026 года. По оценкам ExPro, Украина в 2025 году импортировала около 1,4 млн МВт-ч из Венгрии, что составляет 42% всего импорта.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-