Предвыборное "обострение". Партия Орбана пугает венгров участием в войне РФ против Украины

Орбан пытается запугать венгров, угрожая им отправкой на фронт в Украине, если они не переизберут его на апрельских выборах.

Партия Орбана манипулирует темой войны РФ против Украины

Правящая в Венгрии партия "Фидес" опубликовала предвыборный агитационный ролик, эксплуатирующий тему войны в Украине. Об этом сообщает .

Как отмечает издание, премьер Виктор Орбан будет предвыборной кампанией, предлагая венграм то, что он описывает как выбор между "войной и миром".

В частности, он утверждает, что оппозиционная партия "Тиса", которая имеет все шансы одержать победу на апрельских выборах в парламент, якобы по приказу Еврокомиссии планирует втянуть Венгрию в боевые действия на стороне Украины.

Именно этот нарратив эксплуатирует 33-секундное ИИ-видео, опубликованное на странице будапештского отделения партии "Фидес" в Facebook.

В нем представлены две сцены. В первой маленькая девочка и ее мать дома в Венгрии скорбят по своему отцу и мужу соответственно ушедшему на фронт. Во второй сцене показана смерть венгерского солдата на войне.

Пока это только кошмар, но Брюссель готовится претворить его в реальность... Давайте не рисковать. "Фидес" — это безопасный выбор! — говорится в подписи к видео.

Венгерская оппозиция выразила возмущение публикацией ролика. Лидер партии "Тиса" назвал видео "отвратительным", "глубоко возмутительным" и таким, которое нельзя простить.

Это не политика, это бездушная манипуляция.

Как пишет Reuters, в большинстве опросов "Тиса" имеет преимущество над партией Орбана "Фидес" на 8-12 процентных пунктов. И если среди сторонников Орбана 57% действительно верят в то, что Тиса хочет отправить венгров на фронт, то среди сторонников оппозиции такие фактически отсутствуют на статистическом уровне.