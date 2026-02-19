Предвыборное "обострение". Партия Орбана пугает венгров участием в войне РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Предвыборное "обострение". Партия Орбана пугает венгров участием в войне РФ против Украины

Орбан
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Орбан пытается запугать венгров, угрожая им отправкой на фронт в Украине, если они не переизберут его на апрельских выборах.

Главные тезисы

  • Партия Орбана пытается запугать венгров перспективой участия в войне на стороне Украины, чтобы сохранить власть.
  • Предвыборный агитационный ролик партии Фидес эксплуатирует тему войны для манипуляции выборами.
  • Венгерская оппозиция осуждает использование военной тематики в предвыборной кампании как бездушную манипуляцию.

Партия Орбана манипулирует темой войны РФ против Украины

Правящая в Венгрии партия "Фидес" опубликовала предвыборный агитационный ролик, эксплуатирующий тему войны в Украине. Об этом сообщает .

Как отмечает издание, премьер Виктор Орбан будет предвыборной кампанией, предлагая венграм то, что он описывает как выбор между "войной и миром".

В частности, он утверждает, что оппозиционная партия "Тиса", которая имеет все шансы одержать победу на апрельских выборах в парламент, якобы по приказу Еврокомиссии планирует втянуть Венгрию в боевые действия на стороне Украины.

Именно этот нарратив эксплуатирует 33-секундное ИИ-видео, опубликованное на странице будапештского отделения партии "Фидес" в Facebook.

В нем представлены две сцены. В первой маленькая девочка и ее мать дома в Венгрии скорбят по своему отцу и мужу соответственно ушедшему на фронт. Во второй сцене показана смерть венгерского солдата на войне.

Пока это только кошмар, но Брюссель готовится претворить его в реальность... Давайте не рисковать. "Фидес" — это безопасный выбор! — говорится в подписи к видео.

Венгерская оппозиция выразила возмущение публикацией ролика. Лидер партии "Тиса" назвал видео "отвратительным", "глубоко возмутительным" и таким, которое нельзя простить.

Это не политика, это бездушная манипуляция.

Как пишет Reuters, в большинстве опросов "Тиса" имеет преимущество над партией Орбана "Фидес" на 8-12 процентных пунктов. И если среди сторонников Орбана 57% действительно верят в то, что Тиса хочет отправить венгров на фронт, то среди сторонников оппозиции такие фактически отсутствуют на статистическом уровне.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан заявил об "открытом объявлении войны Венгрии"
Орбан заявил об "открытом объявлении войны Венгрии"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Думает о том, как вырастить себе живот". Зеленский публично унизил Орбана
Зеленский публично поставил Орбана на место
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан нашел способ заблокировать новые санкции ЕС против РФ
Орбан снова играет на руку Путину

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?