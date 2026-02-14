"Думает о том, как вырастить себе живот". Зеленский публично унизил Орбана

Украинский лидер Владимир Зеленский решил больше не скрывать свои эмоции и возмущения после серии скандальных заявлений главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Зеленский публично поставил Орбана на место

Президент Украины выразил свое недовольство во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский в очередной раз решил напомнить миру, что именно благодаря жертве украинских воинов европейские страны могут наслаждаться мирной жизнью.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балти… Один Виктор (Орбан — ред.) думает о том, как вырастить живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта. Владимир Зеленский Президент Украины

Что важно понимать, в течение последних нескольких лет Виктор Орбан, длительно сохранявший хорошую физическую форму, — существенно набрал вес.

Он известен на международной арене как пророссийский политик и никогда не скрывал этого.