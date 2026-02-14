"Думает о том, как вырастить себе живот". Зеленский публично унизил Орбана

Украинский лидер Владимир Зеленский решил больше не скрывать свои эмоции и возмущения после серии скандальных заявлений главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
Главные тезисы
- Зеленский фактически призвал Орбана готовиться к войне с Россией, пока не стало слишком поздно.
- Орбан все чаще требует от ЕС приостановить финансирование Украины.
Зеленский публично поставил Орбана на место
Президент Украины выразил свое недовольство во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Владимир Зеленский в очередной раз решил напомнить миру, что именно благодаря жертве украинских воинов европейские страны могут наслаждаться мирной жизнью.
Что важно понимать, в течение последних нескольких лет Виктор Орбан, длительно сохранявший хорошую физическую форму, — существенно набрал вес.
Он известен на международной арене как пророссийский политик и никогда не скрывал этого.
Антиукраинская риторика Орбана постоянно обостряется — он не только блокирует вступление Украины в Евросоюз, но требует от ЕС остановить поддержку Киева в войне с Россией.
