"Думает о том, как вырастить себе живот". Зеленский публично унизил Орбана
Категория
Политика
Дата публикации

"Думает о том, как вырастить себе живот". Зеленский публично унизил Орбана

Зеленский публично поставил Орбана на место
Read in English
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский решил больше не скрывать свои эмоции и возмущения после серии скандальных заявлений главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Зеленский фактически призвал Орбана готовиться к войне с Россией, пока не стало слишком поздно.
  • Орбан все чаще требует от ЕС приостановить финансирование Украины.

Зеленский публично поставил Орбана на место

Президент Украины выразил свое недовольство во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский в очередной раз решил напомнить миру, что именно благодаря жертве украинских воинов европейские страны могут наслаждаться мирной жизнью.

Именно украинцы держат европейский фронт. За нашим народом стоит независимая Польша и свободные страны Балти… Один Виктор (Орбан — ред.) думает о том, как вырастить живот, а не о том, как увеличить свою армию, чтобы остановить российские танки, которые могут вернуться на улицы Будапешта.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, в течение последних нескольких лет Виктор Орбан, длительно сохранявший хорошую физическую форму, — существенно набрал вес.

Он известен на международной арене как пророссийский политик и никогда не скрывал этого.

Антиукраинская риторика Орбана постоянно обостряется — он не только блокирует вступление Украины в Евросоюз, но требует от ЕС остановить поддержку Киева в войне с Россией.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Альфа" уничтожила 50% российских ЗРК "Панцирь" — видео
СБУ
"Альфа" уничтожила 50% российских ЗРК "Панцирь" — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Китай решил усилить поддержку РФ в войне против Украины
Си
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин собирается повторить Мюнхен в 1938 году — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?