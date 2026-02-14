"Думає про те, як виростити собі живіт". Зеленський публічно принизив Орбана
Зеленський публічно поставив Орбана на місце
Український лідер Володимир Зеленський вирішив більше не приховувати своїх емоцій та обурення після серії скандальних заяв глави уряду Угорщини Віктора Орбана. 

Головні тези:

  • Зеленський фактично закликав Орбана готуватися до війни з Росією, поки не стало надто пізно.
  • Орбан дедалі частіше вимагає від ЄС зупинити фінансування України.

Президент України висловив своє невдоволення під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Володимир Зеленський вкотре вирішив нагадати світу, що саме завдяки жертві українських воїнів європейські країни мають можливість насолоджуватися мирним життям.

Саме українці тримають європейський фронт. За нашим народом стоїть незалежна Польща та вільні країни Балті… Один Віктор (Орбан — ред.) думає про те, як виростити собі живіт, а не про те, як збільшити свою армію, щоб зупинити російські танки, які можуть повернутися на вулиці Будапешта.

Що важливо розуміти, протягом останніх кількох років Віктор Орбан, який тривалий час зберігав добру фізичну форму — суттєво набрав вагу.

Він є відомим на міжнародній арені проросійським політиком та ніколи не приховував цього.

Антиукраїнська риторика Орбана постійно загострюється — він не лише блокує вступ України в Євросоюз, а й вимагає від ЄС зупинити її підтримку у війні з Росією.

