Путін збирається повторити Мюнхен 1938 року — Зеленський

Глава держави Володимир Зеленський попередив міжнародну спільноту про плани російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України. За словами президента, глава Кремля лише імітує прагнення до миру.
Головні тези:
- Зеленський не бачить жодних ознак того, що Путін збирається завершувати війну.
- Попри це, Україна не відмовляється від участі в мирному процесі.
Чого далі чекати від Путіна
На переконання українського лідера, російський диктатор налаштований зробити все можливе, щоб добитися розділення України.
Однак навіть потенційне досягнення цієї мети жодним чином не анулює бажання Путіна продовжувати війну.
Попри це, глава держави вкотре повторив, що офіційний Київ не відмовляється від мирних перемовин.
Влада України не втрачає надію на те, що Захід все ще може схилити Кремль до мирної угоди.
