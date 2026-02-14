Путін збирається повторити Мюнхен 1938 року — Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін збирається повторити Мюнхен 1938 року — Зеленський

Володимир Зеленський
Чого далі чекати від Путіна

Глава держави Володимир Зеленський попередив міжнародну спільноту про плани російського диктатора Володимира Путіна у війні проти України. За словами президента, глава Кремля лише імітує прагнення до миру.

Головні тези:

  • Зеленський не бачить жодних ознак того, що Путін збирається завершувати війну.
  • Попри це, Україна не відмовляється від участі в мирному процесі.

Чого далі чекати від Путіна

На переконання українського лідера, російський диктатор налаштований зробити все можливе, щоб добитися розділення України.

Однак навіть потенційне досягнення цієї мети жодним чином не анулює бажання Путіна продовжувати війну.

Путін сподівається повторити Мюнхен 1938 року. Було б ілюзією вірити, що цю війну можна надійно закінчити, розділивши Україну, так само як було ілюзією вірити, що пожертвувавши Чехословаччиною, Європа врятує себе від великої війни.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Попри це, глава держави вкотре повторив, що офіційний Київ не відмовляється від мирних перемовин.

Влада України не втрачає надію на те, що Захід все ще може схилити Кремль до мирної угоди.

Ми багато інвестували в цей процес і перебуваємо в постійному контакті зі Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером будемо працювати із будь-ким кого призначить президент Трамп. Та результатом усіх цих зусиль має бути справжня безпека і справжній мир.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Рубіо заявив, що війна Росії проти України не завершиться "традиційною поразкою"
Рубіо оцінив хід російсько-української війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Альфа" знищила 50% російських ЗРК "Панцир" — відео
СБУ
"Альфа" звітує про свої успіхи у війні проти РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай вирішив посилити підтримку РФ у війні проти України
Сі Цзіньпін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?