Путин собирается повторить Мюнхен в 1938 году — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский предупредил международное сообщество о планах российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины. По словам президента, глава Кремля только имитирует стремление к миру.

Чего дальше ждать от Путина

По мнению украинского лидера, российский диктатор настроен сделать все возможное, чтобы добиться разделения Украины.

Однако даже достижения этой цели никоим образом не аннулирует желание Путина продолжать войну.

Путин надеется повторить Мюнхен в 1938 году. Было бы иллюзией верить, что эту войну можно надежно закончить, разделив Украину, равно как было иллюзией верить, что пожертвовав Чехословакией, Европа спасет себя от великой войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Несмотря на это, глава государства еще раз повторил, что официальный Киев не отказывается от мирных переговоров.

Власти Украины не теряют надежду на то, что Запад все еще может склонить Кремль к мирному соглашению.