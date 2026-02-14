Путин собирается повторить Мюнхен в 1938 году — Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский предупредил международное сообщество о планах российского диктатора Владимира Путина в войне против Украины. По словам президента, глава Кремля только имитирует стремление к миру.
Главные тезисы
- Зеленский не видит никаких признаков того, что Путин намерен завершать войну.
- Несмотря на это, Украина не отказывается от участия в мирном процессе.
Чего дальше ждать от Путина
По мнению украинского лидера, российский диктатор настроен сделать все возможное, чтобы добиться разделения Украины.
Однако даже достижения этой цели никоим образом не аннулирует желание Путина продолжать войну.
Несмотря на это, глава государства еще раз повторил, что официальный Киев не отказывается от мирных переговоров.
Власти Украины не теряют надежду на то, что Запад все еще может склонить Кремль к мирному соглашению.
