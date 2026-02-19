Передвиборче "загострення". Партія Орбана лякає угорців участю у війні РФ проти України

Орбан намагається залякувати угорців, погрожуючи їм відправкою на фронт в Україні, якщо вони не переоберуть його на квітневих виборах.
Головні тези:
- Партія Орбана в Угорщині намагається залякувати угорців можливістю військових дій на фронті в Україні.
- Опублікований ролик використовує тему війни для маніпуляцій і пропаганди на користь партії Орбана.
Партія Орбана маніпулює темою війни РФ проти України
Правляча в Угорщині партія "Фідес" опублікувала передвиборчий агітаційний ролик, що експлуатує тему війни в Україні. Про це повідомляє .
Зокрема він стверджує, що опозиційна партія "Тиса", яка має всі шанси здобути перемогу на квітневих виборах до парламенту, буцімто за наказом Єврокомісії планує втягнути Угорщину у бойові дії на боці України.
Саме цей наратив експлуатує 33-секундне ШІ-відео, опубліковане на сторінці будапештського відділення партії "Фідес" у Facebook.
У ньому подано дві сцени. В першій маленька дівчинка і її мати вдома в Угорщині сумують за своїм батьком та чоловіком відповідно, який пішов на фронт. В другій сцені показано смерть угорського солдата на війні.
Поки що це лише кошмар, але Брюссель готується втілити його в реальність... Давайте не ризикувати. "Фідес" — це безпечний вибір! — йдеться у підписі до відео.
Угорська опозиція висловила обурення публікацією ролика. Лідер партії "Тиса" назвав відео "огидним", "глибоко обурливим" та таким, яке не можна пробачити.
Як пише Reuters, у більшості опитувань "Тиса" має перевагу над партією Орбана "Фідес" на 8-12 відсоткових пунктів. І якщо серед прихильників Орбана 57% справді вірять в те, що "Тиса" хоче відправити угорців на фронт, то серед прихильників опозиції такі фактично відсутні на статистичному рівні.
