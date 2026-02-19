Передвиборче "загострення". Партія Орбана лякає угорців участю у війні РФ проти України
Передвиборче "загострення". Партія Орбана лякає угорців участю у війні РФ проти України

Орбан
Джерело:  Reuters

Орбан намагається залякувати угорців, погрожуючи їм відправкою на фронт в Україні, якщо вони не переоберуть його на квітневих виборах.

Головні тези:

  • Партія Орбана в Угорщині намагається залякувати угорців можливістю військових дій на фронті в Україні.
  • Опублікований ролик використовує тему війни для маніпуляцій і пропаганди на користь партії Орбана.

Партія Орбана маніпулює темою війни РФ проти України

Правляча в Угорщині партія "Фідес" опублікувала передвиборчий агітаційний ролик, що експлуатує тему війни в Україні. Про це повідомляє .

Як зазначає видання, прем'єр Віктор Орбан будє свою передвиборчу кампанію, пропонуючи угорцям те, що він описує як вибір між "війною та миром".

Зокрема він стверджує, що опозиційна партія "Тиса", яка має всі шанси здобути перемогу на квітневих виборах до парламенту, буцімто за наказом Єврокомісії планує втягнути Угорщину у бойові дії на боці України.

Саме цей наратив експлуатує 33-секундне ШІ-відео, опубліковане на сторінці будапештського відділення партії "Фідес" у Facebook.

У ньому подано дві сцени. В першій маленька дівчинка і її мати вдома в Угорщині сумують за своїм батьком та чоловіком відповідно, який пішов на фронт. В другій сцені показано смерть угорського солдата на війні.

Поки що це лише кошмар, але Брюссель готується втілити його в реальність... Давайте не ризикувати. "Фідес" — це безпечний вибір! — йдеться у підписі до відео.

Угорська опозиція висловила обурення публікацією ролика. Лідер партії "Тиса" назвав відео "огидним", "глибоко обурливим" та таким, яке не можна пробачити.

Це не політика, це бездушна маніпуляція.

Як пише Reuters, у більшості опитувань "Тиса" має перевагу над партією Орбана "Фідес" на 8-12 відсоткових пунктів. І якщо серед прихильників Орбана 57% справді вірять в те, що "Тиса" хоче відправити угорців на фронт, то серед прихильників опозиції такі фактично відсутні на статистичному рівні.

