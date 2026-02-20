Глава правительства Венгрии Виктор Орбан верит в то, что официальные Киев и Будапешт смогут наладить отношения в будущем. По его убеждению, это произойдет только после завершения российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает мир основой для примирения с Украиной.
- Он цинично обвинил украинский народ в войне, которую начала и ведет Россия.
Орбан считает, что сможет примириться с Украиной
Пророссийский политик решил в очередной раз поразмышлять о состоянии украинско-венгерских отношений.
Орбан не отрицает тот факт, что они действительно напряженные.
По убеждению приспешника Путина, Украина считает врагами всех, кто ее не поддерживает в войне против РФ.
Венгерский лидер также озвучил прогноз, что Киев и Будапешт, в конце концов, смогут примириться, когда российская война завершится.
По его словам, пока боевые действия продолжаются — шансов на налаживание отношений у Украины и Венгрии вообще нет.
На этом фоне приспешники Орбана бесстыдно соврал, что "Украина хочет втянуть всех в войну".
