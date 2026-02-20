Орбан размечтался о нормализации украинско-венгерских отношений
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан верит в то, что официальные Киев и Будапешт смогут наладить отношения в будущем. По его убеждению, это произойдет только после завершения российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает мир основой для примирения с Украиной.
  • Он цинично обвинил украинский народ в войне, которую начала и ведет Россия.

Пророссийский политик решил в очередной раз поразмышлять о состоянии украинско-венгерских отношений.

Орбан не отрицает тот факт, что они действительно напряженные.

По убеждению приспешника Путина, Украина считает врагами всех, кто ее не поддерживает в войне против РФ.

Венгерский лидер также озвучил прогноз, что Киев и Будапешт, в конце концов, смогут примириться, когда российская война завершится.

По его словам, пока боевые действия продолжаются — шансов на налаживание отношений у Украины и Венгрии вообще нет.

Как только война закончится, можно будет вернуться к нормальным мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям. Итак, ключ ко всему, ключ к украинско-венгерским отношениям — это мир. Если будет мир, то украино-венгерские отношения наладятся. А пока идет война, я не вижу шансов на налаживание отношений.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

На этом фоне приспешники Орбана бесстыдно соврал, что "Украина хочет втянуть всех в войну".

