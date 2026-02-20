Орбан розмріявся про нормалізацію українсько-угорських відносин
Орбан розмріявся про нормалізацію українсько-угорських відносин

Орбан вважає, що зможе примиритися з Україною
Джерело:  online.ua

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан вірить в те, що офіційні Київ та Будапешт зможуть налагодити відносини у майбутньому. На його переконання, це станеться лише після завершення російсько-української війни.

Головні тези:

  • Віктор Орбан вважає мир осоновою для примирення з Україною.
  • Він вкотре цинічно звинуватив український народ у війні, яку почала та веде Росія.

Орбан вважає, що зможе примиритися з Україною

Проросійський політик вирішив вкотре порозмірковувавти про стан українсько-угорських відносин.

Орбан не заперечує той факт, що вони є дійсно напруженими.

На переконання поплічника Путіна, Україна вважає ворогами всіх, хто її не підтримує у війні проти РФ.

Угорський лідер також озвучив прогноз, що Київ та Будапешт врешті-решт зможуть примиритися, коли російська війна завершиться.

За його словами, поки бойові дії тривають — шансів на налагодження відносин в України та Угорщини взагалі немає.

Як тільки війна закінчиться, можна буде повернутися до нормальних мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин. Отже, ключ до всього, ключ до українсько-угорських відносин — це мир. Якщо буде мир, то українсько-угорські відносини налагодяться. А доки триває війна, я не бачу шансів на налагодження відносин.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

На цьому тлі поплічники Орбана безсоромно збрехав, що “Україна хоче втягнути всіх у війну".

