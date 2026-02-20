Глава уряду Угорщини Віктор Орбан вірить в те, що офіційні Київ та Будапешт зможуть налагодити відносини у майбутньому. На його переконання, це станеться лише після завершення російсько-української війни.
Головні тези:
- Віктор Орбан вважає мир осоновою для примирення з Україною.
- Він вкотре цинічно звинуватив український народ у війні, яку почала та веде Росія.
Орбан вважає, що зможе примиритися з Україною
Проросійський політик вирішив вкотре порозмірковувавти про стан українсько-угорських відносин.
Орбан не заперечує той факт, що вони є дійсно напруженими.
На переконання поплічника Путіна, Україна вважає ворогами всіх, хто її не підтримує у війні проти РФ.
Угорський лідер також озвучив прогноз, що Київ та Будапешт врешті-решт зможуть примиритися, коли російська війна завершиться.
За його словами, поки бойові дії тривають — шансів на налагодження відносин в України та Угорщини взагалі немає.
На цьому тлі поплічники Орбана безсоромно збрехав, що “Україна хоче втягнути всіх у війну".
