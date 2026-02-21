Орбан звинуватив Україну у створенні енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".
Головні тези:
- Про виникнення конфлікту між Угорщиною та Україною через енергетичні поставки.
- Ствердження Віктора Орбана про наміри України створити хаос у енергетиці Угорщини.
- Загроза припинення постачання електроенергії до України та можливі наслідки для обох країн.
Орбан знову погрожує Україні
Про це він сказав на заході з активістами партії "Фідес" в місті Бекешчаба.
Він отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням.
За словами Орбана, мета українців – створити економічний хаос і енергетичну надзвичайну ситуацію в Угорщині, а також призвести до поразки партії "Фідес" на квітневих виборах.
Він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.
Також Орбан брутально погрожує українцям.
Звичайно, ми робимо деякі помилки, але не можна сказати, що ми грубі або безмозкі. Ми точно знаємо, як впоратися з такою ситуацією, і ми впораємося. Кожному, хто нас вкусить, виб'ють зуби.
Угорщина є важливим постачальником електроенергії для України, частка імпорту з Угорщини досягала 50% у загальній структурі імпорту електроенергії в лютому 2026 року. За оцінками ExPro, Україна у 2025 році імпортувала близько 1,4 млн МВт-год з Угорщини, що складає 42% усього імпорту.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-