Орбан звинуватив Україну у створенні енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині
Орбан звинуватив Україну у створенні енергетичної надзвичайної ситуації в Угорщині

Орбан
Джерело:  Telex

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Головні тези:

  • Про виникнення конфлікту між Угорщиною та Україною через енергетичні поставки.
  • Ствердження Віктора Орбана про наміри України створити хаос у енергетиці Угорщини.
  • Загроза припинення постачання електроенергії до України та можливі наслідки для обох країн.

Орбан знову погрожує Україні

Про це він сказав на заході з активістами партії "Фідес" в місті Бекешчаба.

Він отримав кілька запитань від аудиторії про нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений росіянами, але угорський уряд звинуватив Україну в перебоях з постачанням.

За словами Орбана, мета українців – створити економічний хаос і енергетичну надзвичайну ситуацію в Угорщині, а також призвести до поразки партії "Фідес" на квітневих виборах.

Хаос у свідомості українців – це шлях до перемоги опозиції на виборах.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він не виключив, що якщо українці не відновлять транзит нафтопроводом, Угорщина припинить постачання електроенергії в Україну.

Значна частина електроенергії надходить в Україну з Угорщини.Якщо ми це зупинимо, можуть статися погані речі.

Також Орбан брутально погрожує українцям.

Звичайно, ми робимо деякі помилки, але не можна сказати, що ми грубі або безмозкі. Ми точно знаємо, як впоратися з такою ситуацією, і ми впораємося. Кожному, хто нас вкусить, виб'ють зуби.

Угорщина є важливим постачальником електроенергії для України, частка імпорту з Угорщини досягала 50% у загальній структурі імпорту електроенергії в лютому 2026 року. За оцінками ExPro, Україна у 2025 році імпортувала близько 1,4 млн МВт-год з Угорщини, що складає 42% усього імпорту.

