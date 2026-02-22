23 лютого Угорщина заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакету санкцій проти Росії. Угорський лідер ухвалив таке рішення, оскільки вирішив, що Україна, мовляв, навмисне не ремонтує російський нафтопровід "Дружба".
Головні тези:
- Офіційний Будапешт бреше, що Україна навмисне не ремонтує нафтопровід “Дружба".
- Угорщина та Словаччина також вдаються до погроз Києву.
Орбан продовжує виконувати вказівки Путіна
З новою заявою з цього приводу виступив шеф угорської дипломатії Петер Сійярто.
За словами останнього, під час засідання Ради ЄС з питань закордонних справ планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.
Це має статися уже 23 лютого 2026 року.
Що важливо розуміти, внасліок удару Росії по західноукраїнському нафтовому вузлі Броди був пошкоджений нафтогін "Дружба".
На тлі останніх подій офіційні Братислава та Будапешт одночасно ухвалили рішення оголосити у своїх країнах надзвичайний стан на ринку нафтопродуктів.
Словачиина та Угорщина почали цинічно брехати, що Україна свідомо не ремонтує трубопровід, бо не хоче постачати їм російську нафту.
Вони навіть пригрозили Києву, що зупинять імпорт електроенергії, якщо той не виконає їхні вимоги.
