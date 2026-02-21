"Ультиматуми відправляйте до Кремля!". МЗС України жорстко відреагувало на закиди Орбана і Фіцо

Сьогодні Угорщина та Словаччина пригрозили зупинити постачання електроенергії Україні, якщо не буде відновлено поставки нафти. Київ у свою чергу відкинув і засудив ці ультиматуми та шантаж, закликавши виставляти умови Кремлю.

Україна жорстко відреагувала на ультиматуми Орбана і Фіцо

У МЗС наголосили, що такі дії з боку керівництва урядів Угорщини та Словаччини в ситуації масованих ударів РФ по енергетиці України в морози — є провокативними, безвідповідальними, і ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону.

Таким чином, Будапешт та Братислава не лише підіграють агресору, але й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі. Поширити

У міністерстві зазначили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Єврокомісії щодо пошкоджень української енергетики, яка страждає через щоденні удари росіян.

Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

Там додали, що Україна була, є і буде надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

Водночас, "в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз" з боку Братислави та Будапешта, Київ розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", який передбачений угодою про асоціацією між Україною та ЄС.

Резюмуючи, МЗС України закликало виставляти ультиматуми Москві.