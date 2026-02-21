"Ультиматуми відправляйте до Кремля!". МЗС України жорстко відреагувало на закиди Орбана і Фіцо
"Ультиматуми відправляйте до Кремля!". МЗС України жорстко відреагувало на закиди Орбана і Фіцо

МЗС України
МЗС

Сьогодні Угорщина та Словаччина пригрозили зупинити постачання електроенергії Україні, якщо не буде відновлено поставки нафти. Київ у свою чергу відкинув і засудив ці ультиматуми та шантаж, закликавши виставляти умови Кремлю.

Головні тези:

  • Ультиматуми Угорщини та Словаччини стосовно енергопостачання для України є провокативними та безвідповідальними діями в умовах масованих ударів Росії по енергетиці України.
  • МЗС України наголосило на тому, що дії Будапешта та Братислави підіграють агресору та ставлять під загрозу енергетичну безпеку регіону, включно з власними енергетичними компаніями.

Україна жорстко відреагувала на ультиматуми Орбана і Фіцо

У МЗС наголосили, що такі дії з боку керівництва урядів Угорщини та Словаччини в ситуації масованих ударів РФ по енергетиці України в морози — є провокативними, безвідповідальними, і ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону.

Таким чином, Будапешт та Братислава не лише підіграють агресору, але й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі.

У міністерстві зазначили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Єврокомісії щодо пошкоджень української енергетики, яка страждає через щоденні удари росіян.

Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.

Там додали, що Україна була, є і буде надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

Водночас, "в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз" з боку Братислави та Будапешта, Київ розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", який передбачений угодою про асоціацією між Україною та ЄС.

Резюмуючи, МЗС України закликало виставляти ультиматуми Москві.

Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва.

