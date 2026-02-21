"Ультиматуми відправляйте до Кремля!". МЗС України жорстко відреагувало на закиди Орбана і Фіцо

Сьогодні Угорщина та Словаччина пригрозили зупинити постачання електроенергії Україні, якщо не буде відновлено поставки нафти. Київ у свою чергу відкинув і засудив ці ультиматуми та шантаж, закликавши виставляти умови Кремлю.
Головні тези:
- Ультиматуми Угорщини та Словаччини стосовно енергопостачання для України є провокативними та безвідповідальними діями в умовах масованих ударів Росії по енергетиці України.
- МЗС України наголосило на тому, що дії Будапешта та Братислави підіграють агресору та ставлять під загрозу енергетичну безпеку регіону, включно з власними енергетичними компаніями.
Україна жорстко відреагувала на ультиматуми Орбана і Фіцо
У МЗС наголосили, що такі дії з боку керівництва урядів Угорщини та Словаччини в ситуації масованих ударів РФ по енергетиці України в морози — є провокативними, безвідповідальними, і ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону.
У міністерстві зазначили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Єврокомісії щодо пошкоджень української енергетики, яка страждає через щоденні удари росіян.
Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн.
Там додали, що Україна була, є і буде надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.
Водночас, "в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз" з боку Братислави та Будапешта, Київ розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", який передбачений угодою про асоціацією між Україною та ЄС.
Резюмуючи, МЗС України закликало виставляти ультиматуми Москві.
