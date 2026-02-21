Фіцо висунув Зеленському ультиматум щодо постачання електроенергії

Очільник словацького уряду Роберт Фіцо пригрозив, що вже 23 лютого заблокує імпорт електроенергії до України, якщо Володимир Зеленський не забезпечить відновлення транзиту російської нафти у Словаччину нафтогроводом “Дружба”.

Фіцо почав публічно погрожувати Україні

Поплічник російського диктатора Путіна стверджує, що 23 лютого він накаже словацьким компаніям призупинити екстрені постачання електроенергії Україні, якщо вона до цього дня не відновить транзит російської нафти до Словаччини, яка надходила через пошкоджений трубопровід "Дружба".

Якщо Зеленський думає, що шантаж Словаччини нафти наблизить Україну до ЄС, то він жорстоко помиляється. Роберт Фіцо Прем’єр-міністр Словаччини

Згідно з останніми даними, імпорт словацької електроенергії в Україну протягом поточного місяця сягнув приблизно 18%.

Що важливо розуміти, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинилось з 27 січня — це сталося на тлі потужних атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру.

Офіційні Будапешт та Братислава навіть оголосили надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі.

У тому, що сталося, вони звинувачують Україну, а не Росію, яка й пошкодила нафтогін.

Словаччина та Угорщина вже заблокувала експорт дизельного пального в Україну.