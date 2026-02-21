Мадяр показав знищення російської РСЗВ Торнадо-С — відео

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді звітує про нове досягнення своїх воїнів. Цього разу під удар “птахів” СБС потрапила російська РСЗВ Торнадо-С (Смерч).
Головні тези:
- Торнадо С (С-«Смерч»)- модернізована, високоточна система, з дальністю вогню до 120 км.
- Росіяни використовують її для терору багатьох українських міст.
СБС знищили ще одну російську РСЗВ
За словами Мадяра, успішне ураження нової ворожої цілі відбулося 21 лютого.
Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Що важливо розуміти, у момент потужної української атаки російська РСЗВ знаходилася на вогневій позиції.
Мадяр звернув увагу на те, що ці російскі Торнадо регулярно тероризують Харків, Запоріжжя, Суми, Херсон, Нікополь та інші мирні міста України.
Варто звернути увагу на те, що Торнадо С (С-«Смерч»)- модернізована, високоточна система, з дальністю вогню до 120 км. Використовує високоточні реактивні снаряди широкої лінійки.
За словами Мадяра, нову успішну операцію реалізували Птахи 1 окремого центру Сил безпілотних систем за координації КЦ middle strike СБС.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-