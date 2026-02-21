ППО знешкодила 106 із 120 дронів під час нової атаки РФ

Протягом ночі 20-21 лютого російські загарбники здійснювали повітряний напад однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької області, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Відбулося влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.
- Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.
Повітряний бій РФ та України — як це було
Цього разу російські дрони летілм із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-