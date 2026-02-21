ППО знешкодила 106 із 120 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 106 із 120 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Повітряний бій РФ та України - як це було

Протягом ночі 20-21 лютого російські загарбники здійснювали повітряний напад однією балістичною ракетою Іскандер-М із Воронезької області, а також 120 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Відбулося влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.
  • Атака ворога триває, тому не ігноруйте повітряну тривогу.

Повітряний бій РФ та України — як це було

Цього разу російські дрони летілм із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 80 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

