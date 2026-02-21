ПВО обезвредила 106 из 120 дронов во время новой атаки РФ

В течение ночи 20-21 февраля российские захватчики совершали воздушное нападение одной баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской области, а также 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Произошло попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях.
- Атака врага продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.
Воздушное сражение РФ и Украины — как это было
На этот раз российские дроны летили по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.
Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-