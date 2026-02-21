ПВО обезвредила 106 из 120 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 106 из 120 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Воздушное сражение РФ и Украины - как это было
Read in English
Читати українською

В течение ночи 20-21 февраля российские захватчики совершали воздушное нападение одной баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской области, а также 120 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

  • Произошло попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях.
  • Атака врага продолжается, потому не игнорируйте воздушную тревогу.

Воздушное сражение РФ и Украины — как это было

На этот раз российские дроны летили по направлениям: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Что важно понимать, около 80 из них — "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько российских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Категория
Украина
Дата публикации
