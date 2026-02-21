Украина атаковала российский завод по производству "Искандеров" и "Орешника" — видео

В течение ночи 20-21 февраля в разных регионах России гремел мощный "хлопок". Согласно последним данным, под удар Сил обороны Украины попал "Воткинский завод" в Удмуртии, где производят ракеты.

"Бавовна" в России 20-21 февраля — последние подробности

Еще вечером 20 февраля в сети начали распространяться видео атаки на "Воткинский завод", который находится в российской Удмуртии.

По словам местных жителей, пострадали цеха №22 и №36.

С заявлением на этот счет сразу выступил губернатор Удмуртии — он сразу подтвердил факт удара "по одному из объектов" в регионе.

Что важно понимать, на "Воткинском заводе" россияне производят ракеты "Искандер-М", "Тополь-М" и "Орешник".

Стратегическое оборонное предприятие РФ находится под санкциями США, Великобритании, ЕС, Швейцарии, Австралии, Японии и Украины.

Следует обратить внимание на то, что расстояние от Воткинска до границы с Украиной составляет около полутора тысяч километров.

Некоторые российские оппозиционные СМИ утверждают, что указанный завод атаковали украинские крылатые ракеты "Фламинго", однако подтверждений этому пока нет.

На фоне последних событий в "Росавиации" объявили о приостановке работы нескольких российских аэропортов, в том числе в столице Удмуртии Ижевске.

В Самарской области ВСУ нанесли удар "по двум промышленным площадкам", заявил губернатор региона.