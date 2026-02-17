Армия РФ нашла "альтернативу" Starlink, но стало еще хуже — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нашла "альтернативу" Starlink, но стало еще хуже — видео

ГУР
Солдаты РФ страдают из-за терминалов "Газпром"
Read in English
Читати українською

Главное управление разведки Украины фиксирует многочисленные случаи отключения терминалов спутниковой связи Starlink в оккупационных войсках вдоль всей линии фронта. Оккупанты пытаются работать с альтернативным вариантом, а именно терминалами "Газмпром", однако они не могут соперничать по качеству связи с западными технологиями.

Главные тезисы

  • Российская альтернатива Старлинк очень плохо работает из-за низкого качества связи.
  • Власти РФ пока не торопятся решать эту проблему.

Солдаты РФ страдают из-за терминалов "Газпром"

Как удалось узнать украинским разведчикам, российские захватчики получили альтернативу Старлинк.

Однако главная проблема для армии РФ заключается в том, что пользоваться терминалами "Газпром" в боевых условиях практически невозможно из-за низкого качества связи.

Просто насколько я знаю, такой “Газпром” — это очко, б..дь”, — отзывается оккупант о качестве российских спутниковых систем.

ГУР обращает внимание на то, что терминалы "Газпрома" не способны обеспечить стабильную ретрансляцию видео на командные пункты.

Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял "Газпром", и трансляцию не вывозило, — жалуется в перехвате еще один российский захватчик.

Что важно понимать, терминалы "Газпром" работают через спутники серии "Ямал", пять аппаратов которой находятся на геостационарной орбите.

Власти РФ должны были бы понимать, что такого количества не хватает для полноценного покрытия всей линии фронта, но, кажется, Кремль это не слишком беспокоит.

