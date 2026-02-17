Армия РФ нашла "альтернативу" Starlink, но стало еще хуже — видео

Главное управление разведки Украины фиксирует многочисленные случаи отключения терминалов спутниковой связи Starlink в оккупационных войсках вдоль всей линии фронта. Оккупанты пытаются работать с альтернативным вариантом, а именно терминалами "Газмпром", однако они не могут соперничать по качеству связи с западными технологиями.

Солдаты РФ страдают из-за терминалов "Газпром"

Как удалось узнать украинским разведчикам, российские захватчики получили альтернативу Старлинк.

Однако главная проблема для армии РФ заключается в том, что пользоваться терминалами "Газпром" в боевых условиях практически невозможно из-за низкого качества связи.

Просто насколько я знаю, такой "Газпром" — это очко, б..дь", — отзывается оккупант о качестве российских спутниковых систем.

ГУР обращает внимание на то, что терминалы "Газпрома" не способны обеспечить стабильную ретрансляцию видео на командные пункты.

Да, но может что-то поменялось, до этого мы ходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял "Газпром", и трансляцию не вывозило, — жалуется в перехвате еще один российский захватчик.

Что важно понимать, терминалы "Газпром" работают через спутники серии "Ямал", пять аппаратов которой находятся на геостационарной орбите.