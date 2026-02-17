Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео

Головне управління розвідки України фіксує численні випадки відключень терміналів супутникового зв’язку Starlink в окупаційних військах уздовж усієї лінії фронту. Окупанти намагаються працювати з альтернативним варіантом, а саме терміналами “Газмпром”, однак вони не можуть змагатися за якістю зв’язку із західними технологіями.

Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські загарбники отримали альтернативу Старлінку.

Однак головна проблема для армії РФ полягає в тому, що користуватися терміналами “Газпром” у бойових умовах практично неможливо через низьку якість зв’язку.

Просто насколько я знаю, такой “Газпром”(ред. — термінал зв’язку), это очко, б..дь”, — відгукується окупант про якість російських супутникових систем. Поширити

ГУР звертає увагу на те, що термінали “Газпром” не здатні забезпечити стабільну ретрансляцію відео на командні пункти.

Да, но может что-то поменялось, до этого мыходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял “Газпром”, и трансляцию не вывозило, — бідкається в перехопленні ще один російський загарбник. Поширити

Що важливо розуміти, термінали “Газпром” працюють через супутники серії “Ямал”, п’ять апаратів якої перебувають на геостаціонарній орбіті.