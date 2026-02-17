Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео

Головне управління розвідки України фіксує численні випадки відключень терміналів супутникового зв’язку Starlink в окупаційних військах уздовж усієї лінії фронту. Окупанти намагаються працювати з альтернативним варіантом, а саме терміналами “Газмпром”, однак вони не можуть змагатися за якістю зв’язку із західними технологіями.
Головні тези:
- Російська альтернативу Старлінку дуже погано працює через низьку якість зв’язку.
- Влада РФ поки не поспішає вирішувати цю проблему.
Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські загарбники отримали альтернативу Старлінку.
Однак головна проблема для армії РФ полягає в тому, що користуватися терміналами “Газпром” у бойових умовах практично неможливо через низьку якість зв’язку.
ГУР звертає увагу на те, що термінали “Газпром” не здатні забезпечити стабільну ретрансляцію відео на командні пункти.
Що важливо розуміти, термінали “Газпром” працюють через супутники серії “Ямал”, п’ять апаратів якої перебувають на геостаціонарній орбіті.
Влада РФ повинна була б розуміти, що такої кількості бракує для повноцінного покриття всієї лінії фронту, але, здається, Кремль це не надто турбує.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-