Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео
Армія РФ знайшла "альтернативу" Starlink, але стало ще гірше — відео

ГУР
Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”
Read in English

Головне управління розвідки України фіксує численні випадки відключень терміналів супутникового зв’язку Starlink в окупаційних військах уздовж усієї лінії фронту. Окупанти намагаються працювати з альтернативним варіантом, а саме терміналами “Газмпром”, однак вони не можуть змагатися за якістю зв’язку із західними технологіями.

Головні тези:

  • Російська альтернативу Старлінку дуже погано працює через низьку якість зв’язку.
  • Влада РФ поки не поспішає вирішувати цю проблему.

Солдати РФ страждають через термінали “Газпром”

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, російські загарбники отримали альтернативу Старлінку.

Однак головна проблема для армії РФ полягає в тому, що користуватися терміналами “Газпром” у бойових умовах практично неможливо через низьку якість зв’язку.

Просто насколько я знаю, такой “Газпром”(ред. — термінал зв’язку), это очко, б..дь”, — відгукується окупант про якість російських супутникових систем.

ГУР звертає увагу на те, що термінали “Газпром” не здатні забезпечити стабільну ретрансляцію відео на командні пункти.

Да, но может что-то поменялось, до этого мыходили к соседям, 76-ого хозяйства, большого ВДВ-шного, у них же стоял “Газпром”, и трансляцию не вывозило, — бідкається в перехопленні ще один російський загарбник.

Що важливо розуміти, термінали “Газпром” працюють через супутники серії “Ямал”, п’ять апаратів якої перебувають на геостаціонарній орбіті.

Влада РФ повинна була б розуміти, що такої кількості бракує для повноцінного покриття всієї лінії фронту, але, здається, Кремль це не надто турбує.

