Українські воїни уразили російський вертоліт Ка-27

17 лютого генеральний штаб ЗСУ офіційно підвердив, що Сили оборони України успішно уразили російський вертоліт Ка-27, а також аж три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони україни

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення бойового потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України не припиняють атакувати важливі воєнні об’єкти армії РФ

Так, вночі 17 лютого Сили оборони України успішно атаквали російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 — влучання в цілі офіційно підтверджено.

Варто зазначити, що це сталося у районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим).

Ба більше, вказано, що протягом минулої доби українські воїни встигли уразити одразу 3 пункти управління БпЛА армії РФ:

у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);

у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати армії РФ після нових атак ЗСУ наразі з’ясовується та будуть оголошені згодом.