17 лютого генеральний штаб ЗСУ офіційно підвердив, що Сили оборони України успішно уразили російський вертоліт Ка-27, а також аж три пункти управління БпЛА російських загарбників.

Головні тези:

  • Корабельний протичовновий вертоліт типу Ка-27/28 призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. 
  • Його головне завдання — виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.

Що відомо про нові успіхи Сил оборони україни

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, з метою скорочення бойового потенціалу армії РФ підрозділи Сил оборони України не припиняють атакувати важливі воєнні об’єкти армії РФ

Так, вночі 17 лютого Сили оборони України успішно атаквали російський корабельний багатофункціональний вертоліт Ка-27 — влучання в цілі офіційно підтверджено.

Варто зазначити, що це сталося у районі н.п. Камишли (ТОТ Автономної Республіки Крим).

Ба більше, вказано, що протягом минулої доби українські воїни встигли уразити одразу 3 пункти управління БпЛА армії РФ:

  • у районі Гуляйполя (ТОТ Запорізької області);

  • у районі Анатоліївки (Курська область, РФ);

  • у районі н.п. Затишшя (ТОТ Запорізької області).

Втрати армії РФ після нових атак ЗСУ наразі з’ясовується та будуть оголошені згодом.

Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по об’єктах, що забезпечують управління військами, авіацію та безпілотні підрозділи російського агресора. Далі буде. Слава Україні!

