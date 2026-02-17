Украинские воины поразили российский вертолет Ка-27
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины поразили российский вертолет Ка-27

Генштаб ВСУ
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Читати українською

17 февраля генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили российский вертолет Ка-27, а также целых три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Корабельный противолодочный вертолет типа Ка-27/28 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.
  • Его главная задача – выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения боевого потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины не прекращают атаковать важные военные объекты армии РФ.

Так, ночью 17 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 — попадание в цель официально подтверждено.

Следует отметить, что это произошло в районе н.п. Камышлы (ТОТ Автономной Республики Крым).

Более того, указано, что за прошедшие сутки украинские воины успели поразить сразу 3 пункта управления БпЛА армии РФ:

  • в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

  • в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

  • в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери армии РФ после новых атак ВСУ выясняются и будут объявлены чуть позже.

Силы обороны Украины и далее будут системно наносить удары по объектам, обеспечивающим управление войсками, авиацией и беспилотными подразделениями российского агрессора. Продолжение следует. Слава Украине!

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит Ильский НПЗ, закрыто 5 аэропортов — видео
"Бавовна" в России 16-17 февраля - последние подробности
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинская авиация разнесла 5 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 17 февраля 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО Украины уничтожили место хранения "Искандера" — видео
ССО
Что известно о новых успехах ССО

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?