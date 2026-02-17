Украинские воины поразили российский вертолет Ка-27

17 февраля генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили российский вертолет Ка-27, а также целых три пункта управления БПЛА российских захватчиков.
Главные тезисы
- Корабельный противолодочный вертолет типа Ка-27/28 предназначен для решения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.
- Его главная задача – выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.
Что известно о новых успехах Сил обороны Украины
Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения боевого потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины не прекращают атаковать важные военные объекты армии РФ.
Так, ночью 17 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 — попадание в цель официально подтверждено.
Следует отметить, что это произошло в районе н.п. Камышлы (ТОТ Автономной Республики Крым).
Более того, указано, что за прошедшие сутки украинские воины успели поразить сразу 3 пункта управления БпЛА армии РФ:
в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);
в районе Анатольевки (Курская область, РФ);
в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).
Потери армии РФ после новых атак ВСУ выясняются и будут объявлены чуть позже.
