17 февраля генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили российский вертолет Ка-27, а также целых три пункта управления БПЛА российских захватчиков.

Что известно о новых успехах Сил обороны Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, с целью сокращения боевого потенциала армии РФ подразделения Сил обороны Украины не прекращают атаковать важные военные объекты армии РФ.

Так, ночью 17 февраля Силы обороны Украины успешно атаковали российский корабельный многофункциональный вертолет Ка-27 — попадание в цель официально подтверждено.

Следует отметить, что это произошло в районе н.п. Камышлы (ТОТ Автономной Республики Крым).

Более того, указано, что за прошедшие сутки украинские воины успели поразить сразу 3 пункта управления БпЛА армии РФ:

в районе Гуляйполя (ВОТ Запорожской области);

в районе Анатольевки (Курская область, РФ);

в районе н.п. Затишье (ВОТ Запорожской области).

Потери армии РФ после новых атак ВСУ выясняются и будут объявлены чуть позже.