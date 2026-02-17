У Росії вибухнула військова комендатура — є загиблі

17 лютого гучний вибух прогримів у будівлі військової комендатури на території військової частини, яка знаходиться у місті Сертолово Ленінградської області. Що важливо розуміти, саме там могли готувати добровольців на війну проти України.
Головні тези:
- Точна кількість жертв наразі невідома, оскільки триває розбір завалів.
- Влада РФ причину вибуху поки не розкриває.
У Росії знову лунають вибухи на військових об’єктах
Одним з перших факт вибухи офіційно підтвердив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.
За його словами, "причини інциденту встановлюються".
Російські опозиційні ЗМІ повідомляють, що під завалами уже знайшли тіла трьох загиблих.
Оскільки розбір завалів триває досі, то кількість жертв може зрости.
Опозиційний Телеграм-канал "Astra" дізнався, на цього військового об’єкту могли готувати добровольців на війну проти України.
Що важливо розуміти, нещодавно державний фонд "Ленінградський рубіж" заявляа про будівництво на території військової частини навчального центру для підготовки та підвищення кваліфікації місцевих добровольців на війну Росії проти України.
