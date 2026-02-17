В России взорвалась военная комендатура — есть погибшие
В России снова раздаются взрывы на военных объектах
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

17 февраля громкий взрыв прогремел в здании военной комендатуры на территории воинской части, расположенной в городе Сертолово Ленинградской области. Что важно понимать, именно там могли готовить добровольцев на войну против Украины.

Главные тезисы

  • Точное количество жертв пока неизвестно, поскольку идет разбор завалов.
  • Власти РФ причину взрыва пока не раскрывают.

Одним из первых факт взрыва официально подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, "причины инцидента устанавливаются".

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что под завалами уже нашли тела троих погибших.

Поскольку разбор завалов продолжается до сих пор, количество жертв может возрасти.

Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших во время обрушения здания военной полиции на территории воинской части в Сертолово, — сказано в официальном заявлении губернатора региона.

Оппозиционный Телеграмм-канал "Astra" узнал, что на этом военном объекте могли готовить добровольцев на войну против Украины.

Что важно понимать, недавно государственный фонд "Ленинградский рубеж" заявлял о строительстве на территории воинской части учебного центра для подготовки и повышения квалификации местных добровольцев на войну России против Украины.

