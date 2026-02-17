В России взорвалась военная комендатура — есть погибшие

17 февраля громкий взрыв прогремел в здании военной комендатуры на территории воинской части, расположенной в городе Сертолово Ленинградской области. Что важно понимать, именно там могли готовить добровольцев на войну против Украины.

В России снова раздаются взрывы на военных объектах

Одним из первых факт взрыва официально подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, "причины инцидента устанавливаются".

Российские оппозиционные СМИ сообщают, что под завалами уже нашли тела троих погибших.

Поскольку разбор завалов продолжается до сих пор, количество жертв может возрасти.

Поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших во время обрушения здания военной полиции на территории воинской части в Сертолово, — сказано в официальном заявлении губернатора региона. Поделиться

Оппозиционный Телеграмм-канал "Astra" узнал, что на этом военном объекте могли готовить добровольцев на войну против Украины.