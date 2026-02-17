Украина атаковала Ильский НПЗ, логистические объекты и узел связи РФ

Силы обороны Украины осуществили серию новых успешных дистрайков как на территории России, так и в пределах временно оккупированных украинских территорий. Под удар защитников попали сразу несколько важных военных объектов врага.

Украинские воины продолжают ослаблять Россию

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что ночью 17 февраля новой целью украинских войск стал нефтеперерабатывающий завод "Ильский".

Что важно понимать, он находится в Краснодарском крае РФ.

После мощной атаки Сил обороны Украины на территории НПЗ начался масштабный пожар, который россияне до сих пор не смогли потушить.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что Ильский нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий нефтяной отрасли на юге России и играет важную роль в производстве нефтепродуктов.

В открытых данных упоминается о том, что суммарная мощность установок первичной переработки составляет 6,6 млн. тонн нефти в год.

Этот НПЗ вовлечен в поддержку армии РФ в войне против Украины.

Более того, указано, что под удары украинских воинов попали районы сосредоточения противника на ВОТ Запорожской области в районах Розовки и Любимовки.

Также целями Сил обороны Украины стали логистические объекты врага: