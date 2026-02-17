Україна атакувала Ільський НПЗ, логістичні об’єкти та вузол зв’язку РФ

Сили оборони України здійснили серію нових успішних діпстрайків як на території Росії, так і в межах тимчасово окупованих українських територій. Під удар захисників потрапили одразу кілька важливих воєнних об'єктів ворога.

Українські воїни продовжують ослаблювати Росію

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що вночі 17 лютого новою ціллю для українських військ став нафтопереробний завод "Ільський".

Що важливо розуміти, він знаходиться в Краснодарському краї РФ.

Після потужної атаки Сил оборони України на території НПЗ почалася масштабна пожежа, яку росіяни досі не змогли загасити.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що Ільський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтової галузі на півдні рф і відіграє важливу роль у виробництві нафтопродуктів.

У відкритих даних згадується про те, що сумарна потужність установок первинної переробки становить 6,6 млн тонн нафти на рік.

Цей НПЗ залучений до підтримки армії РФ у війні проти України.

Ба більше, вказано, що під удари українських воїнів потрапили райони зосередження противника на ТОТ Запорізької області у районах Розівки та Любимівки.

Також цілями Сил оборони України стали логістичні об’єкти ворога: