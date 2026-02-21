Украинские воины освободили 300 км² на южном направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины освободили 300 км² на южном направлении

Зеленский подтвердил новые успехи украинской армии
Read in English
Читати українською
Источник:  AFP

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины уволили 300 км². По словам президента, защитникам удалось это сделать на южном направлении.

Главные тезисы

  • ВСУ пользуются тем, что россияне лишились доступа к Starlink.
  • Президент заверил, что Украина не проиграет войну России.

Зеленский подтвердил новые успехи украинской армии

Глава государства обратил внимание на то, что команда российского диктатора Владимира Путина требует от Киева отдать им просто так всю Донецкую область именно в то время, когда Силы обороны Украины успешно проводят наступление на южном фронте.

Не буду вдаваться в подробности, но я могу поздравить нашу армию, на сегодня освобождено 300 кв. км. на юге.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Несмотря на это, украинский лидер решил не уточнять, за какой период времени удалось освободить указанные территории.

Однако Владимир Зеленский все же признал, что Украина фактически успешно воспользовалась тем, что армия РФ лишилась доступа к Starlink.

По словам главы государства, украинские воины также столкнулись с проблемой перебоев в работе терминалов.

На этом фоне президент добавил, что проблемы, с которыми столкнулась российская сторона, "намного серьезнее".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция готова продать Украине истребители Gripen
Самолеты Gripen для ВСУ могут приобрести за деньги ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Жестокий антирекорд. Россия атаковала Украину 91 баллистической ракетой в течение января
Министерство обороны Украины
ракета
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ нашла "альтернативу" Starlink, но стало еще хуже — видео
ГУР
Солдаты РФ страдают из-за терминалов "Газпром"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?