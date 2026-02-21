Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины уволили 300 км². По словам президента, защитникам удалось это сделать на южном направлении.

Зеленский подтвердил новые успехи украинской армии

Глава государства обратил внимание на то, что команда российского диктатора Владимира Путина требует от Киева отдать им просто так всю Донецкую область именно в то время, когда Силы обороны Украины успешно проводят наступление на южном фронте.

Не буду вдаваться в подробности, но я могу поздравить нашу армию, на сегодня освобождено 300 кв. км. на юге. Владимир Зеленский Президент Украины

Несмотря на это, украинский лидер решил не уточнять, за какой период времени удалось освободить указанные территории.

Однако Владимир Зеленский все же признал, что Украина фактически успешно воспользовалась тем, что армия РФ лишилась доступа к Starlink.

По словам главы государства, украинские воины также столкнулись с проблемой перебоев в работе терминалов.