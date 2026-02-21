Украинские воины освободили 300 км² на южном направлении

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Силы обороны Украины уволили 300 км². По словам президента, защитникам удалось это сделать на южном направлении.
Главные тезисы
- ВСУ пользуются тем, что россияне лишились доступа к Starlink.
- Президент заверил, что Украина не проиграет войну России.
Зеленский подтвердил новые успехи украинской армии
Глава государства обратил внимание на то, что команда российского диктатора Владимира Путина требует от Киева отдать им просто так всю Донецкую область именно в то время, когда Силы обороны Украины успешно проводят наступление на южном фронте.
Несмотря на это, украинский лидер решил не уточнять, за какой период времени удалось освободить указанные территории.
Однако Владимир Зеленский все же признал, что Украина фактически успешно воспользовалась тем, что армия РФ лишилась доступа к Starlink.
По словам главы государства, украинские воины также столкнулись с проблемой перебоев в работе терминалов.
На этом фоне президент добавил, что проблемы, с которыми столкнулась российская сторона, "намного серьезнее".
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-