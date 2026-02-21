Українські воїни звільнили 300 км² на південному напрямку

Глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони України звільнили 300 км². За словами президента, захисникам вдалося це зробити на південному напрямку.

Зеленський підтвердив нові успіхи української армії

Глава держави звернув увагу на те, що команда російського диктатора Володимира Путіна вимагає від Києва віддати їм просто так усю Донецьку область саме в той час, коли Сили оборони України успішно проводять наступ на південному фронті.

Не буду вдаватися в подробиці, але я можу привітати нашу армію, станом на сьогодні звільнено 300 кв. км. на півдні. Володимир Зеленський Президент України

Попри це, український лідер вирішив не уточнювати, за якийь період часу вдалося звільнити вказані території.

Однак Володимир Зеленський все ж визнав, що Україна фактично успішно скористалася тим, що армія РФ втратила доступ до Starlink.

За словами глави держави, українські воїн також стикнулися з проблемою перебоїв у роботі терміналів.