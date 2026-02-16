Жорстокий антирекорд. Росія атакувала Україну 91 балістичною ракетою протягом січня

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Це найбільший місячний показник за час війни. Тому Міністерство оборони працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ.

Зокрема, під час нещодавнього «Рамштайну» було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнерів.

Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:

РАС-2 — це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.

PAC-3 CRI — це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.