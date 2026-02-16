Жорстокий антирекорд. Росія атакувала Україну 91 балістичною ракетою протягом січня

Росіяни у січні 2026 року випустили по Україні 91 балістичну ракету.
Головні тези:
- Росія атакувала Україну у січні 2026 року, запустивши 91 балістичну ракету, що є рекордним показником за час війни.
- Міністерство оборони України працює над посиленням обороноздатності та швидким постачанням ракет для зенітно-ракетного комплексу MIM-104 Patriot.
Росія запустила по Україні у січні 91 балістичну ракету
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Це найбільший місячний показник за час війни. Тому Міністерство оборони працює над тим, щоб прискорити постачання ракет для MIM-104 Patriot, найбільш ефективного зенітно-ракетного комплексу на озброєнні ЗСУ.
Зокрема, під час нещодавнього «Рамштайну» було домовлено про термінову поставку ракет зі складів європейських партнерів.
Комплекси Patriot мають на озброєнні три види ракет:
РАС-2 — це найперші ракети для Patriot. Мають осколково-фугасні боєголовки, які вибухають перед повітряною ціллю, утворюючи хмару з уламків. Такі ракети ефективні проти аеродинамічних цілей — літаків або крилатих ракет, зокрема вони здатні уражати літаки на висоті до 24 км і на відстані до 160 км.
PAC-3 CRI — це високоманеврові ракети-перехоплювачі. Вони розвивають достатньо високу швидкість і безпосередньо влучають в ціль. Таким чином для знищення ці ракети використовують кінетичний принцип ураження. Ефективні проти гіперзвукових аеробалістичних цілей, мають змогу перехоплювати їх на висоті до 20 км і на відстані до 40 км.
PAC-3 MSE — найновіші та найбільш ефективні ракети-перехоплювачі з покращеним двигуном та високою маневреністю. Також уражають цілі за кінетичним принципом, однак мають кращу динаміку і маневрові можливості. Ракети PAC-3 MSE здатні уражати балістичні цілі на висоті до 24 км і на відстані до 60 км.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-