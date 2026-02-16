Жестокий антирекорд. Россия атаковала Украину 91 баллистической ракетой в течение января
Жестокий антирекорд. Россия атаковала Украину 91 баллистической ракетой в течение января

Министерство обороны Украины
ракета
Россияне в январе 2026 года выпустили по Украине 91 баллистическую ракету.

Главные тезисы

  • Россия атаковала Украину 91 баллистической ракетой в январе 2026 года, установив жестокий антирекорд военных действий.
  • Министерство обороны Украины активно работает над усилением обороноспособности и ускоренными поставками ракет для комплекса MIM-104 Patriot.

Россия запустила по Украине в январе 91 баллистическую ракету

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Это самый большой месячный показатель за время войны. Поэтому Министерство обороны работает над тем, чтобы ускорить поставки ракет для MIM-104 Patriot, наиболее эффективного зенитно-ракетного комплекса на вооружении ВСУ.

В частности, во время недавнего Рамштайна было договорено о срочной поставке ракет со складов европейских партнеров.

Комплексы Patriot имеют на вооружении три вида ракет:

  • РАС-2 — это самые первые ракеты для Patriot. Обладают осколочно-фугасными боеголовками, которые взрываются перед воздушной целью, образуя облако из обломков. Такие ракеты эффективны против аэродинамических целей — самолетов или крылатых ракет, в частности они способны поражать самолеты на высоте до 24 км и на расстоянии до 160 км.

  • PAC-3 CRI — это высокоманевровые ракеты-перехватчики. Они развивают достаточно высокую скорость и напрямую попадают в цель. Таким образом, для уничтожения эти ракеты используют кинетический принцип поражения. Эффективны против гиперзвуковых аэробалистических целей, могут перехватывать их на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км.

  • PAC-3 MSE — новейшие и наиболее эффективные ракеты-перехватчики с улучшенным двигателем и высокой маневренностью. Также поражают цели по кинетическому принципу, однако обладают лучшей динамикой и маневровыми возможностями. Ракеты PAC-3 MSE способны поражать баллистические цели на высоте до 24 км и на расстоянии до 60 км.

